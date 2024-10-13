13 октября 2024

В Тюмени подорожает проезд в автобусах

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2025 году стоимость проезда вырастет на рубль
В 2025 году стоимость проезда вырастет на рубль Фото:

В Тюмени с 1 января 2025 года стоимость проезда в автобусах подорожает на рубль. При наличном расчете цена билета составит 32 рубля, при безналичном — 31 рубль. Такая информация указана в постановлении городской администрации.

«Коэффициенты к размерам тарифов базового периода (30 рублей) в 2025 году — 1,067. При безналичном расчете тариф на перевозку пассажиров или тариф на перевозку каждого места ручной клади, полученный в результате применения коэффициента на соответствующий период регулирования, снижается на рубль», — указано в постановлении.

С 2026 года стоимость вырастет еще на рубль и составит 33 рубля. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области междугородние переезды станут дороже.

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В Тюмени с 1 января 2025 года стоимость проезда в автобусах подорожает на рубль. При наличном расчете цена билета составит 32 рубля, при безналичном — 31 рубль. Такая информация указана в постановлении городской администрации. «Коэффициенты к размерам тарифов базового периода (30 рублей) в 2025 году — 1,067. При безналичном расчете тариф на перевозку пассажиров или тариф на перевозку каждого места ручной клади, полученный в результате применения коэффициента на соответствующий период регулирования, снижается на рубль», — указано в постановлении. С 2026 года стоимость вырастет еще на рубль и составит 33 рубля. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области междугородние переезды станут дороже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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