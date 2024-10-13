В Тюмени подорожает проезд в автобусах

В Тюмени с 1 января 2025 года стоимость проезда в автобусах подорожает на рубль. При наличном расчете цена билета составит 32 рубля, при безналичном — 31 рубль. Такая информация указана в постановлении городской администрации.
«Коэффициенты к размерам тарифов базового периода (30 рублей) в 2025 году — 1,067. При безналичном расчете тариф на перевозку пассажиров или тариф на перевозку каждого места ручной клади, полученный в результате применения коэффициента на соответствующий период регулирования, снижается на рубль», — указано в постановлении.
С 2026 года стоимость вырастет еще на рубль и составит 33 рубля. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области междугородние переезды станут дороже.
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