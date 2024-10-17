Бюджет Тюменской области получит сотни миллионов рублей от мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оксана Величко заявила о повышении бюджета Тюменской области благодаря мигрантам
Оксана Величко заявила о повышении бюджета Тюменской области благодаря мигрантам Фото:

В 2025 году бюджет Тюменской области получит дополнительно порядка 200 миллионов рублей из-за повышения стоимости патента трудовых мигрантов. Об этом URA.RU рассказала председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной думы Оксаны Величко.

Стоимость патента в Тюменской области в 2025 году составит 9255 рублей. Сейчас за право работать в регионе иностранные граждане платят 7592 рубля. Повышение стоимости патента связано с увеличением регионального коэффициента до 3,015. Решение принято на заседании областной думы.

«Решение о повышении стоимости патента принято для выравнивания налоговой нагрузки для трудовых мигрантов и граждан региона. В области растет уровень оплаты труда. Соответственно, фиксированный налог в 13% с зарплаты тюменцев становится больше, чем налог с мигранта. Чтобы этого не допустить, восстановить экономическую и социальную справедливость, повышается стоимость патента. Региональный бюджет, благодаря принятой мере, получит дополнительные 200 миллионов рублей», — прокомментировала Оксана Величко.

По словам спикера, иностранные работники точно так же ходят в школы, ездят в общественном транспорте, ходят по освещенным улицам, убранным от мусора и от снега. Поэтому они должны вносить адекватный вклад в бюджет региона, наравне с местными жителями. Сейчас в Тюменской области на патентной основе работает около 26 тысяч трудовых мигрантов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2025 году бюджет Тюменской области получит дополнительно порядка 200 миллионов рублей из-за повышения стоимости патента трудовых мигрантов. Об этом URA.RU рассказала председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной думы Оксаны Величко. Стоимость патента в Тюменской области в 2025 году составит 9255 рублей. Сейчас за право работать в регионе иностранные граждане платят 7592 рубля. Повышение стоимости патента связано с увеличением регионального коэффициента до 3,015. Решение принято на заседании областной думы. «Решение о повышении стоимости патента принято для выравнивания налоговой нагрузки для трудовых мигрантов и граждан региона. В области растет уровень оплаты труда. Соответственно, фиксированный налог в 13% с зарплаты тюменцев становится больше, чем налог с мигранта. Чтобы этого не допустить, восстановить экономическую и социальную справедливость, повышается стоимость патента. Региональный бюджет, благодаря принятой мере, получит дополнительные 200 миллионов рублей», — прокомментировала Оксана Величко. По словам спикера, иностранные работники точно так же ходят в школы, ездят в общественном транспорте, ходят по освещенным улицам, убранным от мусора и от снега. Поэтому они должны вносить адекватный вклад в бюджет региона, наравне с местными жителями. Сейчас в Тюменской области на патентной основе работает около 26 тысяч трудовых мигрантов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...