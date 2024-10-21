В Тюмени стоимость огурцов доходит до 400 рублей за килограмм

Минимальная стоимость килограмма огурцов по городу — 79 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени стоимость килограмма огурцов доходит до 400 рублей. Информация о ценах указана на официальном сайте торговой точки. При этом средняя цена овоща за аналогичный вес по городу — 100 рублей.

«Огурцы мелкие. Стоимость: 400 рублей за килограмм», — такая цена указана на сайте одного из рынков Тюмени.

Минимальная стоимость килограмм огурцов в Тюмени — 79 рублей за килограмм. Средняя цена по городу — 100 рублей.