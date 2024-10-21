В Тюмени стоимость огурцов доходит до 400 рублей за килограмм

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , огурцы, прилавок, огурец
Минимальная стоимость килограмма огурцов по городу — 79 рублей Фото:

В Тюмени стоимость килограмма огурцов доходит до 400 рублей. Информация о ценах указана на официальном сайте торговой точки. При этом средняя цена овоща за аналогичный вес по городу — 100 рублей.

«Огурцы мелкие. Стоимость: 400 рублей за килограмм», — такая цена указана на сайте одного из рынков Тюмени.

Минимальная стоимость килограмм огурцов в Тюмени — 79 рублей за килограмм. Средняя цена по городу — 100 рублей.

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В Тюмени стоимость килограмма огурцов доходит до 400 рублей. Информация о ценах указана на официальном сайте торговой точки. При этом средняя цена овоща за аналогичный вес по городу — 100 рублей. «Огурцы мелкие. Стоимость: 400 рублей за килограмм», — такая цена указана на сайте одного из рынков Тюмени. Минимальная стоимость килограмм огурцов в Тюмени — 79 рублей за килограмм. Средняя цена по городу — 100 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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