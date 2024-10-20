20 октября 2024

Тюменские дзюдоисты выиграли медали на Чемпионате России

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменская область в командном зачете заняла третье место
Тюменская область в командном зачете заняла третье место Фото:

Тюменские дзюдоисты выиграли две медали на чемпионате России. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. 

«Состязание, которое состоялось в Тюмени, объединило более 500 участников из 63 субъектов страны. По итогам поединков тюменцы заняли призовые места: первое место — Эльдар Аллахвердиев (до 90 кг); третье место — Любовь Тимофейчева (до 57 кг)», — сообщили в telegram-канале инфоцентра.

Ранее URA.RU писало, что команда из Тюмени заняла третье место в соревнованиях по триатлону. Они проходили на федеральной территории «Сириус» в Сочи.

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Тюменские дзюдоисты выиграли две медали на чемпионате России. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.  «Состязание, которое состоялось в Тюмени, объединило более 500 участников из 63 субъектов страны. По итогам поединков тюменцы заняли призовые места: первое место — Эльдар Аллахвердиев (до 90 кг); третье место — Любовь Тимофейчева (до 57 кг)», — сообщили в telegram-канале инфоцентра. Ранее URA.RU писало, что команда из Тюмени заняла третье место в соревнованиях по триатлону. Они проходили на федеральной территории «Сириус» в Сочи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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