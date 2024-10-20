Тюменские дзюдоисты выиграли медали на Чемпионате России

Тюменская область в командном зачете заняла третье место
Тюменские дзюдоисты выиграли две медали на чемпионате России. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.
«Состязание, которое состоялось в Тюмени, объединило более 500 участников из 63 субъектов страны. По итогам поединков тюменцы заняли призовые места: первое место — Эльдар Аллахвердиев (до 90 кг); третье место — Любовь Тимофейчева (до 57 кг)», — сообщили в telegram-канале инфоцентра.
Ранее URA.RU писало, что команда из Тюмени заняла третье место в соревнованиях по триатлону. Они проходили на федеральной территории «Сириус» в Сочи.
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