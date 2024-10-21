Парень 10 октября ушел в неизвестном направлении
В Тюмени пропал 18-летний Денис Дашкевич. Парень 10 октября ушел в неизвестном направлении. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Пропал Дашкевич Денис Александрович, 18 лет. Поселок Демьянка, Уватский район, город Тюмень. 10 октября 2024 года ушел в неизвестном направлении», — сообщили в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».
Последний раз молодого человека видели в коричневой кофте, черных штанах и синих кроссовках. Всех, кто знает о местоположении парня, просят обратиться к инфоргам поиска по телефону 8-922-266-98-74 или позвонить по номеру 112.
Парень пропал 10 октября
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Темы Тюмени» и будьте в теме!