В Тюмени вторую неделю ищут 18-летнего парня. Фото

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Парень 10 октября ушел в неизвестном направлении
Парень 10 октября ушел в неизвестном направлении Фото:

В Тюмени пропал 18-летний Денис Дашкевич. Парень 10 октября ушел в неизвестном направлении. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Пропал Дашкевич Денис Александрович, 18 лет. Поселок Демьянка, Уватский район, город Тюмень. 10 октября 2024 года ушел в неизвестном направлении», — сообщили в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Последний раз молодого человека видели в коричневой кофте, черных штанах и синих кроссовках. Всех, кто знает о местоположении парня, просят обратиться к инфоргам поиска по телефону 8-922-266-98-74 или позвонить по номеру 112.

Парень пропал 10 октября
Парень пропал 10 октября
Фото:

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В Тюмени пропал 18-летний Денис Дашкевич. Парень 10 октября ушел в неизвестном направлении. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Пропал Дашкевич Денис Александрович, 18 лет. Поселок Демьянка, Уватский район, город Тюмень. 10 октября 2024 года ушел в неизвестном направлении», — сообщили в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Последний раз молодого человека видели в коричневой кофте, черных штанах и синих кроссовках. Всех, кто знает о местоположении парня, просят обратиться к инфоргам поиска по телефону 8-922-266-98-74 или позвонить по номеру 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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