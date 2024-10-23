В Тюменской области на трассе «Иртыш» ограничили движение из-за ДТП

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На трассе организовано реверсивное движение (архивное фото)
На трассе организовано реверсивное движение (архивное фото) Фото:

В Ишимском районе Тюменской области на трассе «Иртыш»» (Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск) столкнулись УАЗ и фура, из-за чего на автодороге организовали реверсивное движение. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«Здесь стол столкнулись УАЗ и большегруз Volvo, один из водителей нарушил правила проезда перекрестка. <...> Организовано реверсивное движение. Будьте внимательны», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Водитель УАЗа получил травму груди. Его госпитализировали. 

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В Ишимском районе Тюменской области на трассе «Иртыш»» (Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск) столкнулись УАЗ и фура, из-за чего на автодороге организовали реверсивное движение. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. «Здесь стол столкнулись УАЗ и большегруз Volvo, один из водителей нарушил правила проезда перекрестка. <...> Организовано реверсивное движение. Будьте внимательны», — сообщили в пресс-службе ведомства. Водитель УАЗа получил травму груди. Его госпитализировали. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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