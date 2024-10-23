В Тюменской области на трассе «Иртыш» ограничили движение из-за ДТП

На трассе организовано реверсивное движение (архивное фото)
В Ишимском районе Тюменской области на трассе «Иртыш»» (Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск) столкнулись УАЗ и фура, из-за чего на автодороге организовали реверсивное движение. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«Здесь стол столкнулись УАЗ и большегруз Volvo, один из водителей нарушил правила проезда перекрестка. <...> Организовано реверсивное движение. Будьте внимательны», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Водитель УАЗа получил травму груди. Его госпитализировали.
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