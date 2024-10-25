25 октября 2024

На свидание с осужденными в Прикамье теперь можно записаться через «Госуслуги»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермякам стало проще увидеться с родными в местах ограничения и лишения свободы
Пермякам стало проще увидеться с родными в местах ограничения и лишения свободы Фото:

У жителей Пермского края появилась возможность записаться на свидание с подозреваемыми, обвиняемыми или осужденными через портал «Госуслуги». Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по региону.

«Родственники, желающие посетить учреждения ГУФСИН России по Пермскому краю с целью проведения свидания с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, теперь могут записаться онлайн на „Госуслугах“. Для этого на портале необходимо оформить соответствующее заявление», — написано в группе надзорного ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Для начала в поисковой строке сайта необходимо ввести запрос: «Запись граждан для посещения лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы РФ». Затем нужно выбрать регион, учреждение и вид свидания, при необходимости — подтвердить степень родства или ввести иные данные. Регистрация заявления проходит в день получения. В течение пяти рабочих дней в личный кабинет «Госуслуг» поступит уведомление о подтверждении записи, либо об отказе с указанием причин.

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У жителей Пермского края появилась возможность записаться на свидание с подозреваемыми, обвиняемыми или осужденными через портал «Госуслуги». Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по региону. «Родственники, желающие посетить учреждения ГУФСИН России по Пермскому краю с целью проведения свидания с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, теперь могут записаться онлайн на „Госуслугах“. Для этого на портале необходимо оформить соответствующее заявление», — написано в группе надзорного ведомства в соцсети «ВКонтакте». Для начала в поисковой строке сайта необходимо ввести запрос: «Запись граждан для посещения лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы РФ». Затем нужно выбрать регион, учреждение и вид свидания, при необходимости — подтвердить степень родства или ввести иные данные. Регистрация заявления проходит в день получения. В течение пяти рабочих дней в личный кабинет «Госуслуг» поступит уведомление о подтверждении записи, либо об отказе с указанием причин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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