В Пермском крае новое правительство сформируют в течение трех месяцев

Состав нового правительства Пермского края будет сформирован в течение трех месяцев. Такой срок прописан в законодательстве.
«Новый состав правительства Пермского края должен быть сформирован не позднее трех месяцев с даты принятия решения о сложении правительством Пермского края своих полномочий. Либо с даты принятия губернатором Пермского края решения об отставке правительства Пермского края», — сказано в указе губернатора Прикамья.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, который был избран на второй срок, подписал распоряжение об уходе действующего правительства в отставку. Это обязательная процедура, которая проходит в день инаугурации главы региона. Но правительство продолжит исполнять свои обязанности, пока не будет избрано новое.
