Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) взяли под контроль населенный пункт Измайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили Минобороны РФ. Помимо этого в Часове Яре украинские военные атаковали гражданских, которые пытались добраться до российской стороны. Главное об СВО к вечеру 27 октября — в материале URA.RU.
Освобождение Измайловки
ВС РФ взяли под контроль село Измайловка в ДНР. В освобождении населенного пункта участвовали военные группировки войск «Центр», сообщили Минобороны РФ.
ВСУ убили группу беженцев в Часовом Яре
В Часове Яре (ДНР) украинские военные атаковали группу беженцев, которые пытались направиться в сторону Российской Федерации. Погибло не менее шести человек.
Беженцев пытались вывести бойцы Южной группировки войск. Сначала солдаты ВСУ атаковали людей из минометов и артиллерии, пока те не дошли до укрытия. А после они ударили с помощью FPV-дрона.
Окружение в Курахово
Сообщается, что украинские вооруженные формирования в городе Курахово (Донецкая народная республика) оказались в условиях оперативного окружения. Этому способствовало освобождение некоторых населенных пунктов (Измайловки и Александрополя). Также ситуацию для ВСУ усугубило бегство некоторых подразделений из Горняка и Богоявленки.
Гражданин США спасен ВС РФ
Гражданин США, работавший на российскую сторону, был успешно эвакуирован из населенного пункта Богоявленка под Угледаром. Об этом сообщили в штабе обороны ДНР. Операция по эвакуации была проведена в связи с активными боевыми действиями в этом регионе.
Отмечается, что на протяжении двух лет мужчина находился на территории Украины и передавал России разведданные. Благодаря сведениям американца бал сокращен ущерб гражданской инфраструктуре и мирному населению при нанесении высокоточных ударов по противнику.
Пленный боец ВСУ подружился в Харьковской области с российскими военными
Пленный солдат Вооруженных сил Украины Александр Лукьянов рассказал о том, как завел дружбу с российскими военными во время их пребывания в Харьковской области. События происходили в 2022 году, когда военные РФ вошли на территорию области. Тогда солдаты ВС РФ обращались за помощью к мирным жителям и помогали им в замен.
Ситуация в Курской области
За последние сутки бойцы группировки войск «Север» развернули восемь контратак в Курской области. В результате действий военных до 60 украинских военнослужащих были убиты, один сдался в плен.
Авиация Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) ликвидировали живую силу и технику ВСУ. Поражение нанесено в 23 населенных пунктах Курской области и в семи населенных пунктах Сумской области.
За день украинские вооруженные силы потеряли более 250 военных, две единицы бронетехники, в том числе бронетранспортер «Страйкер». Общие потери противника на данный момент составляют более 27 150 солдат, 177 танков, 97 БМП, 106 бронетранспортеров и 1 014 боевых бронетранспортеров.
Атака ВСУ по Брянску
Атака БПЛА
Российские средства ПВО сбили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Брянской областью. Все вражеские БПЛА они уничтожили с 13.30 до 14.30 по мск, сообщили в Минобороны РФ.
Вторжение вооруженной группы
Также отмечается, что на территорию российского региона пыталась проникнуть вооруженная группа лиц. Противнику нанесено огневое поражение, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомоаз. Обстановка находится под контролем.
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