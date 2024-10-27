ВС РФ освободили Измайловку

Российские военные взяли Измайловку в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские силы взяли под контроль село Измайловка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Группировка „Центр“ освободила населенный пункт Измайловка в ДНР», — рассказали в ведомстве. Освобождение этого села способствует укреплению позиций российских войск в регионе.
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