ВС РФ освободили Измайловку

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Российские военные взяли Измайловку в ДНР
Российские военные взяли Измайловку в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы взяли под контроль село Измайловка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Группировка „Центр“ освободила населенный пункт Измайловка в ДНР», — рассказали в ведомстве. Освобождение этого села способствует укреплению позиций российских войск в регионе.

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Российские силы взяли под контроль село Измайловка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Группировка „Центр“ освободила населенный пункт Измайловка в ДНР», — рассказали в ведомстве. Освобождение этого села способствует укреплению позиций российских войск в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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