Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Лукьянов подружился с российскими военными во время пребывания войск Российской Федерации в Харьковской области. Познакомился он с солдатами ВС РФ в 2022 году во время захода первых колонн войск РФ на территорию Харьковской области.
«С некоторыми вашими военными даже общался. В нормальных, хороших отношениях были. Ребята иногда приходили попросить воды набрать или еще что-то, что-то помочь, инструмент какой-то спросить. Они взамен кто сигарет принесет, кто-то еще что-то. То-есть от них помощь тоже была», — поделился Лукьянов. Его слова передает ТАСС.
Он отметил, что ВС РФ помогали местным пенсионерам по хозяйству. Да и отношения у большинства местных жителей с российскими военными складывались хорошие.
Александр Лукьянов — уроженец села Великие Проходы Харьковской области. Он был принудительно мобилизован в ряды ВСУ в 2024 году. Мужчина сдался в плен российским войскам в районе населенного пункта Золотая Нива (ДНР) после того, как его группа попала в засаду.
Российские военные успешно продвигаются на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Сейчас солдаты ВС РФ подходят к населенному пункту Шахтерское со стороны Золотой Нивы. Ранее в ДНР в районе населенного пункта Золотая Нива украинская бригада вместе с командиром попала в засаду. Семеро бойцов были взяты в плен.
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