02 ноября 2024

Курганский ученый защитил диссертацию во Франции. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Упрдор. Курган , документ, чиновник, очки, бумага, рука
Защита диссертации проходила в университете Лотарингии Фото:

Руководитель клиники нейроортопедии и системных заболеваний НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова (Курган), профессор РАН Дмитрий Попков защитил диссертацию в университете Лотарингии во Франции. Она посвящена планированию, организации и выполнению системных научных исследований, сообщили в медицинском учреждении.

«Дмитрий Попков прошел защиту диссертации на присуждение диплома научного исследователя. Она посвящена планированию, организации и выполнению системных научных исследований. Диссертация защищалась по трем основным направлениям научных исследований Попкова: реконструктивные ортопедические вмешательства при ДЦП, комбинированные методы удлинения конечностей, остеоиндуктивные методы в реконструкции конечностей при патологической костной ткани», — сообщили в группе медцентра в соцсети «ВКонтакте».

Получение диплома ведения исследований (HDR) является важным условием для руководителя диссертаций, научных исследований в Западной Европе. Обладатель диплома дает учреждению, в котором он работает, преимущества в конкурсах на получения грантов. HDR является высшей и исчерпывающей университетской квалификацией.

Дмитрий Попков защитил диссертацию во Франции
Дмитрий Попков защитил диссертацию во Франции

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководитель клиники нейроортопедии и системных заболеваний НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова (Курган), профессор РАН Дмитрий Попков защитил диссертацию в университете Лотарингии во Франции. Она посвящена планированию, организации и выполнению системных научных исследований, сообщили в медицинском учреждении. «Дмитрий Попков прошел защиту диссертации на присуждение диплома научного исследователя. Она посвящена планированию, организации и выполнению системных научных исследований. Диссертация защищалась по трем основным направлениям научных исследований Попкова: реконструктивные ортопедические вмешательства при ДЦП, комбинированные методы удлинения конечностей, остеоиндуктивные методы в реконструкции конечностей при патологической костной ткани», — сообщили в группе медцентра в соцсети «ВКонтакте». Получение диплома ведения исследований (HDR) является важным условием для руководителя диссертаций, научных исследований в Западной Европе. Обладатель диплома дает учреждению, в котором он работает, преимущества в конкурсах на получения грантов. HDR является высшей и исчерпывающей университетской квалификацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...