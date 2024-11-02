Руководитель клиники нейроортопедии и системных заболеваний НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова (Курган), профессор РАН Дмитрий Попков защитил диссертацию в университете Лотарингии во Франции. Она посвящена планированию, организации и выполнению системных научных исследований, сообщили в медицинском учреждении.
«Дмитрий Попков прошел защиту диссертации на присуждение диплома научного исследователя. Она посвящена планированию, организации и выполнению системных научных исследований. Диссертация защищалась по трем основным направлениям научных исследований Попкова: реконструктивные ортопедические вмешательства при ДЦП, комбинированные методы удлинения конечностей, остеоиндуктивные методы в реконструкции конечностей при патологической костной ткани», — сообщили в группе медцентра в соцсети «ВКонтакте».
Получение диплома ведения исследований (HDR) является важным условием для руководителя диссертаций, научных исследований в Западной Европе. Обладатель диплома дает учреждению, в котором он работает, преимущества в конкурсах на получения грантов. HDR является высшей и исчерпывающей университетской квалификацией.
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Руководитель клиники нейроортопедии и системных заболеваний НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова (Курган), профессор РАН Дмитрий Попков защитил диссертацию в университете Лотарингии во Франции. Она посвящена планированию, организации и выполнению системных научных исследований, сообщили в медицинском учреждении. «Дмитрий Попков прошел защиту диссертации на присуждение диплома научного исследователя. Она посвящена планированию, организации и выполнению системных научных исследований. Диссертация защищалась по трем основным направлениям научных исследований Попкова: реконструктивные ортопедические вмешательства при ДЦП, комбинированные методы удлинения конечностей, остеоиндуктивные методы в реконструкции конечностей при патологической костной ткани», — сообщили в группе медцентра в соцсети «ВКонтакте». Получение диплома ведения исследований (HDR) является важным условием для руководителя диссертаций, научных исследований в Западной Европе. Обладатель диплома дает учреждению, в котором он работает, преимущества в конкурсах на получения грантов. HDR является высшей и исчерпывающей университетской квалификацией.