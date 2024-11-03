03 ноября 2024

В Кургане новый микрорайон временно остался без воды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коммунальщики устраняют аварию на водопроводе
Коммунальщики устраняют аварию на водопроводе Фото:

Из-за аварии на сетях водопровода в Кургане микрорайон Чистое поле временно остался без холодного водоснабжения. Об этом сообщили представители «Водного Союза».

«В связи с устранением аварии на сетях водопровода на улице Чистополевая, 21 без ХВС остается микрорайон Чистое поле. Работает бригада компании», — говорится в telegram-канале ресурсоснабжающей организации.

Специалисты «Водного Союза» устраняют аварию на водопроводе. На месте работают коммунальщики и спецтехника, отметили в организации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за аварии на сетях водопровода в Кургане микрорайон Чистое поле временно остался без холодного водоснабжения. Об этом сообщили представители «Водного Союза». «В связи с устранением аварии на сетях водопровода на улице Чистополевая, 21 без ХВС остается микрорайон Чистое поле. Работает бригада компании», — говорится в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. Специалисты «Водного Союза» устраняют аварию на водопроводе. На месте работают коммунальщики и спецтехника, отметили в организации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...