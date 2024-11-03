В Кургане новый микрорайон временно остался без воды

Коммунальщики устраняют аварию на водопроводе
Из-за аварии на сетях водопровода в Кургане микрорайон Чистое поле временно остался без холодного водоснабжения. Об этом сообщили представители «Водного Союза».
«В связи с устранением аварии на сетях водопровода на улице Чистополевая, 21 без ХВС остается микрорайон Чистое поле. Работает бригада компании», — говорится в telegram-канале ресурсоснабжающей организации.
Специалисты «Водного Союза» устраняют аварию на водопроводе. На месте работают коммунальщики и спецтехника, отметили в организации.
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