04 ноября 2024

«Если Бога нет, все позволено»: депутат ГД Ильтяков рассказал, от чего появляются квадроберы

Курганский депутат ГД Ильтяков выступил против квадроберов
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат ГД Александр Ильтяков высказался о квадроберах
Депутат ГД Александр Ильтяков высказался о квадроберах Фото:

Депутат Государственной Думы от Курганской области Александр Ильтяков высказал свое мнение о причинах появления подросткового движения «квадроберы», обозначив основные факторы, влияющие на такое поведение. Об этом политик рассказал в разговоре с корреспондентом URA.RU. 

«Если Бога нет, все позволено», — цитирует Достоевского Александр Ильтяков, подчеркивая, что отсутствие духовных ориентиров может приводить к разрушительному поведению. Он также указывает на невоспитанность с детства как на одну из причин, при которой человек не усваивает элементарные нормы морали.

По мнению Ильтякова, некоторые основные причины заключаются в желании вызова обществу. Кроме этого, депутат обращает внимание на психическое здоровье и общественные нормы. По его словам, распущенность и вседозволенность, а также желание отличаться от других людей любым способом, могут дополнительно усугублять ситуацию с «квадроберами», делая их поведение вызывающим и асоциальным.

Ранее о проблемах с квадроберами высказывался протоиерей Андрей Ткачев. По его мнению, дети-квадроберы рождаются у мам, которые во время беременности папиросы курили и рок-музыку слушали. Протоиерей считает, что это еще не конец и «скоро они будут друг друга под хвостом нюхать на улице, а потом будут спариваться на улице среди белого дня». 

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Депутат Государственной Думы от Курганской области Александр Ильтяков высказал свое мнение о причинах появления подросткового движения «квадроберы», обозначив основные факторы, влияющие на такое поведение. Об этом политик рассказал в разговоре с корреспондентом URA.RU.  «Если Бога нет, все позволено», — цитирует Достоевского Александр Ильтяков, подчеркивая, что отсутствие духовных ориентиров может приводить к разрушительному поведению. Он также указывает на невоспитанность с детства как на одну из причин, при которой человек не усваивает элементарные нормы морали. По мнению Ильтякова, некоторые основные причины заключаются в желании вызова обществу. Кроме этого, депутат обращает внимание на психическое здоровье и общественные нормы. По его словам, распущенность и вседозволенность, а также желание отличаться от других людей любым способом, могут дополнительно усугублять ситуацию с «квадроберами», делая их поведение вызывающим и асоциальным. Ранее о проблемах с квадроберами высказывался протоиерей Андрей Ткачев. По его мнению, дети-квадроберы рождаются у мам, которые во время беременности папиросы курили и рок-музыку слушали. Протоиерей считает, что это еще не конец и «скоро они будут друг друга под хвостом нюхать на улице, а потом будут спариваться на улице среди белого дня». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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