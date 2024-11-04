«Если Бога нет, все позволено»: депутат ГД Ильтяков рассказал, от чего появляются квадроберы

Депутат Государственной Думы от Курганской области Александр Ильтяков высказал свое мнение о причинах появления подросткового движения «квадроберы», обозначив основные факторы, влияющие на такое поведение. Об этом политик рассказал в разговоре с корреспондентом URA.RU.
«Если Бога нет, все позволено», — цитирует Достоевского Александр Ильтяков, подчеркивая, что отсутствие духовных ориентиров может приводить к разрушительному поведению. Он также указывает на невоспитанность с детства как на одну из причин, при которой человек не усваивает элементарные нормы морали.
По мнению Ильтякова, некоторые основные причины заключаются в желании вызова обществу. Кроме этого, депутат обращает внимание на психическое здоровье и общественные нормы. По его словам, распущенность и вседозволенность, а также желание отличаться от других людей любым способом, могут дополнительно усугублять ситуацию с «квадроберами», делая их поведение вызывающим и асоциальным.
Ранее о проблемах с квадроберами высказывался протоиерей Андрей Ткачев. По его мнению, дети-квадроберы рождаются у мам, которые во время беременности папиросы курили и рок-музыку слушали. Протоиерей считает, что это еще не конец и «скоро они будут друг друга под хвостом нюхать на улице, а потом будут спариваться на улице среди белого дня».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!