Десятки случаев незаконного хранения оружия раскрыты в Курганской области

Полиция Курганской области изъяла 60 единиц огнестрельного оружия
© Служба новостей «URA.RU»
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Изъято 60 единиц огнестрельного оружия
Изъято 60 единиц огнестрельного оружия Фото:

В декабре полицейские Курганской области провели масштабные рейды, направленные на борьбу с незаконным оборотом оружия. В результате изъято 60 единиц огнестрельного оружия, 227 единиц боеприпасов для нарезного оружия и более 1200 патронов для гладкоствольного оружия. Также обнаружено более трех килограммов взрывчатого вещества (порох) и пять устройств для снаряжения патронов. Об этом сообщает полиция Курганской области.

«В ходе мероприятий полицейскими составлено 32 административных протокола и возбуждено 22 уголовных дела. Семь из них связаны с незаконным обращением взрывчатки, четыре — с нелегальным изготовлением оружия, десять — с хранением и перевозкой огнестрельного оружия и боеприпасов. Еще одно дело возбуждено из-за хищения оружия», — говорится в telegram-канале ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Частоозерье (Курганская область) сотрудники уголовного розыска изъяли у местного жителя незаконно хранящееся огнестрельное оружие и боеприпасы. У 45-летнего мужчины обнаружили оружие и около 50 патронов, предназначенных для спортивно-охотничьего нарезного оружия. Все найденное хранилось без законных оснований.

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В декабре полицейские Курганской области провели масштабные рейды, направленные на борьбу с незаконным оборотом оружия. В результате изъято 60 единиц огнестрельного оружия, 227 единиц боеприпасов для нарезного оружия и более 1200 патронов для гладкоствольного оружия. Также обнаружено более трех килограммов взрывчатого вещества (порох) и пять устройств для снаряжения патронов. Об этом сообщает полиция Курганской области. «В ходе мероприятий полицейскими составлено 32 административных протокола и возбуждено 22 уголовных дела. Семь из них связаны с незаконным обращением взрывчатки, четыре — с нелегальным изготовлением оружия, десять — с хранением и перевозкой огнестрельного оружия и боеприпасов. Еще одно дело возбуждено из-за хищения оружия», — говорится в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Частоозерье (Курганская область) сотрудники уголовного розыска изъяли у местного жителя незаконно хранящееся огнестрельное оружие и боеприпасы. У 45-летнего мужчины обнаружили оружие и около 50 патронов, предназначенных для спортивно-охотничьего нарезного оружия. Все найденное хранилось без законных оснований.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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