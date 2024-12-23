Россия начала поставки электроэнергии в Абхазию

Россия начала оказывать гуманитарную помощь Абхазии после приостановки Ингурской ГЭС (архивное фото)
Россия начала гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию. Об этом сообщает «Минэнерготранс». До этого в республике сообщали о приостановке работы Ингурской ГЭС.
«Начались гуманитарные поставки электроэнергии из России в Абхазию», — сообщает «Минэнерготранс». До этого руководство республики направляло соответствующее обращение о помощи к России.
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