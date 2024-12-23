Россия начала поставки электроэнергии в Абхазию

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Россия начала оказывать гуманитарную помощь Абхазии после приостановки Ингурской ГЭС (архивное фото)
Россия начала оказывать гуманитарную помощь Абхазии после приостановки Ингурской ГЭС (архивное фото) Фото:

Россия начала гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию. Об этом сообщает «Минэнерготранс». До этого в республике сообщали о приостановке работы Ингурской ГЭС.

«Начались гуманитарные поставки электроэнергии из России в Абхазию», — сообщает «Минэнерготранс». До этого руководство республики направляло соответствующее обращение о помощи к России. 

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Россия начала гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию. Об этом сообщает «Минэнерготранс». До этого в республике сообщали о приостановке работы Ингурской ГЭС. «Начались гуманитарные поставки электроэнергии из России в Абхазию», — сообщает «Минэнерготранс». До этого руководство республики направляло соответствующее обращение о помощи к России. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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