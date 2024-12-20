Отправляли даже детям: в Екатеринбурге на подпольном складе нашли 200 тонн опасных консервов. Видео

В Екатеринбурге на подпольном складе нашли 200 тонн опасных консервов

20 декабря 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

Опасные продукты изъяты, идет расследование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге во время рейда был обнаружен склад, на котором хранилось более 200 тонн опасной рыбной продукции. Многие консервные банки имели просроченный срок годности, однако их готовили для продажи с новыми фальшивыми этикетками. Подробности URA.RU сообщил источник, он же поделился и видео. «Фирме от нескольких юрлиц регулярно поставлялась просроченная продукция неизвестного происхождения, потенциально опасная для употребления в пищу. Благодаря нехитрым манипуляциям сотрудников предприятия она меняла название, сроки годности и из „просрочки“ становилась готовой к употреблению рыбой, выпущенной в 2024 году», — рассказал собеседник агентства. Как видно на кадрах, на складах, которые принадлежат ООО «Гринберри» (улица Новинская, 3-А), в контейнерах хранятся тысячи консервных банок. Например, «Сельдь Тихоокеанская» изготовлена в 2021 году и имеет срок годности два года. «Горбуша натуральная» и «Скумбрия» изготовлены в 2022 году и тоже имеют срок годности 24 месяца, то есть просрочены. Среди продуктов попались даже пресервы с плесенью. Также силовики обнаружили напечатанные на принтере этикетки без срока годности. Новость по теме В Екатеринбурге две девушки заразились смертельной болезнью из-за шпрот. Фото По словам источника, в адрес «Гринберри» неоднократно поставлялись просроченные консервы Вяземского рыбоперерабатывающего комбината. Также среди поставщиков, по данным инсайдера, значатся ИП Стяжкина, предприятие «Склад ИП Косых», ООО «СибСнабПродукт», АО «НАЦРЫБПРОМ», ООО «Легион», АО «Торговый Дом «Перекресток» и ООО «Лев». В общей сложности на складах нашли более 218 тонн смертельно опасных рыбных консервов. Они направлялись для реализации в Свердловскую, Челябинскую и Курганские области. А одна из схем поставок заканчивалась в школах и детских садах Кургана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге во время рейда был обнаружен склад, на котором хранилось более 200 тонн опасной рыбной продукции. Многие консервные банки имели просроченный срок годности, однако их готовили для продажи с новыми фальшивыми этикетками. Подробности URA.RU сообщил источник, он же поделился и видео. «Фирме от нескольких юрлиц регулярно поставлялась просроченная продукция неизвестного происхождения, потенциально опасная для употребления в пищу. Благодаря нехитрым манипуляциям сотрудников предприятия она меняла название, сроки годности и из „просрочки“ становилась готовой к употреблению рыбой, выпущенной в 2024 году», — рассказал собеседник агентства. Как видно на кадрах, на складах, которые принадлежат ООО «Гринберри» (улица Новинская, 3-А), в контейнерах хранятся тысячи консервных банок. Например, «Сельдь Тихоокеанская» изготовлена в 2021 году и имеет срок годности два года. «Горбуша натуральная» и «Скумбрия» изготовлены в 2022 году и тоже имеют срок годности 24 месяца, то есть просрочены. Среди продуктов попались даже пресервы с плесенью. Также силовики обнаружили напечатанные на принтере этикетки без срока годности. По словам источника, в адрес «Гринберри» неоднократно поставлялись просроченные консервы Вяземского рыбоперерабатывающего комбината. Также среди поставщиков, по данным инсайдера, значатся ИП Стяжкина, предприятие «Склад ИП Косых», ООО «СибСнабПродукт», АО «НАЦРЫБПРОМ», ООО «Легион», АО «Торговый Дом «Перекресток» и ООО «Лев». В общей сложности на складах нашли более 218 тонн смертельно опасных рыбных консервов. Они направлялись для реализации в Свердловскую, Челябинскую и Курганские области. А одна из схем поставок заканчивалась в школах и детских садах Кургана.