Четырех краснокнижных птиц спасли из мазута в Краснодарском крае. Фото

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В Краснодарском крае спасли четырех краснокнижных птиц
В Краснодарском крае спасли четырех краснокнижных птиц Фото:
новость из сюжета
Два танкера с нефтью и мазутом тонут около Керчи, на борту есть люди

В Краснодарском крае спасли четырех краснокнижных птиц из мазута. Среди них были два хохлатых баклана и две чернозобые гагары.

Волонтерская группа «Гагара Штаб» оказала помощь примерно 972 птицам. Из них 891 уже прошла процедуру мытья и сейчас находится на реабилитации.

Волонтеры оказали помощь примерно 972 птицам
Волонтеры оказали помощь примерно 972 птицам
Фото:
На реабилитации находится 891 птица
На реабилитации находится 891 птица
Фото:

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В Краснодарском крае спасли четырех краснокнижных птиц из мазута. Среди них были два хохлатых баклана и две чернозобые гагары. Волонтерская группа «Гагара Штаб» оказала помощь примерно 972 птицам. Из них 891 уже прошла процедуру мытья и сейчас находится на реабилитации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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