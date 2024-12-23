В Краснодарском крае спасли четырех краснокнижных птиц
новость из сюжетаДва танкера с нефтью и мазутом тонут около Керчи, на борту есть люди
В Краснодарском крае спасли четырех краснокнижных птиц из мазута. Среди них были два хохлатых баклана и две чернозобые гагары.
Волонтерская группа «Гагара Штаб» оказала помощь примерно 972 птицам. Из них 891 уже прошла процедуру мытья и сейчас находится на реабилитации.
Волонтеры оказали помощь примерно 972 птицам
На реабилитации находится 891 птица
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