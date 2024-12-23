Мишустину предложили ввести в России обязательную 13-ю зарплату

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой внести в Трудовой кодекс РФ норму о гарантированной выплате тринадцатой зарплаты перед Новым годом. По его мнению, такая мера поможет повысить мотивацию сотрудников и улучшить производительность труда. Об этом сообщает ТАСС.
«Ну и по-человечески эти деньги нужны людям. Чтобы хорошо встретить Новый год, сделать подарки своим близким», — рассказал ТАСС Миронов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижегородской области в грядущем 2025 году введут «зарплаты» для родителей. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин. По его словам, своеобразные региональные доплаты будут получать граждане, ставшие родителями на период от рождения ребенка до достижения им трехлетнего возраста.
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