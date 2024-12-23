СВР: Молдавия готовит военную операцию

Молдавия может развязать военный конфликт в Приднестровье, если Россия не найдет решение по транзиту газа через Украину. По данным Службы внешней разведки РФ (СВР), власти Молдавии уже приказали завести уголовные дела против руководителей Приднестровья «за сепаратизм».
«Если Москва не найдет способ доставить Кишиневу газ, то Молдавия „отыграется“ на Приднестровье. Кишинев, например, уже приказал завести уголовные дела против руководителей Приднестровья „за сепаратизм“»»», — заявили в федеральной службе внешней разведки.
Российско-украинский договор о транзите газа завершается 31 декабря 2024 года. Президент Украины Владимир Зеленский уже отказался продлевать сроки действия договора. Российский лидер Владимир Путин также заявил о прекращении заключения контрактов со следующего года.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович заявил, что кроме Молдавии в транзите российского газа через украинскую территорию заинтересованы такие страны, как Словакия, Венгрия, Италия и Приднестровье, передает RT. Он уверен, что эти страны будут бороться за сохранение поставок газа.
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