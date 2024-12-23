23 декабря 2024

Киев предлагал Словакии деньги вместо российского газа

© Служба новостей «URA.RU»
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Украина предлагала Словакии компенсацию за прекращение транзита российского газа
Украина предлагала Словакии компенсацию за прекращение транзита российского газа Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев предлагал Словакии компенсацию потерь из-за отмены транзита российского газа, а также альтернативные маршруты поставок газа по запросу Еврокомиссии. Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался от этого предложения.

«Мы предложили ему решения, касающиеся потенциальной компенсации словакам — конкретно словакам — потерь от российского транзита, а также альтернативы транзиту — любого другого газа, не российского, по запросу Европейской комиссии. Мы были готовы это сделать. Фицо не хотел компенсации для словаков. И он не хочет сотрудничать с Европейской комиссией. По какой-то причине он считает Москву более выгодной», — написал Зеленский в соцсети X.

Срок действия соглашения между Россией и Украиной о транзите российского газа в Европу истекает 31 декабря. В Киеве сообщили, что поставки газа через территорию Украины прекратятся с 7:00 утра 1 января. Президент Зеленский заявил, что продление этого договора не рассматривается.

Ранее URA.RU сообщало, что неожиданный визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву стал ударом по европейским государствам, которые поддерживают Украину в противостоянии с РФ. На это обратило внимание одно из американских СМИ.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев предлагал Словакии компенсацию потерь из-за отмены транзита российского газа, а также альтернативные маршруты поставок газа по запросу Еврокомиссии. Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался от этого предложения. «Мы предложили ему решения, касающиеся потенциальной компенсации словакам — конкретно словакам — потерь от российского транзита, а также альтернативы транзиту — любого другого газа, не российского, по запросу Европейской комиссии. Мы были готовы это сделать. Фицо не хотел компенсации для словаков. И он не хочет сотрудничать с Европейской комиссией. По какой-то причине он считает Москву более выгодной», — написал Зеленский в соцсети X. Срок действия соглашения между Россией и Украиной о транзите российского газа в Европу истекает 31 декабря. В Киеве сообщили, что поставки газа через территорию Украины прекратятся с 7:00 утра 1 января. Президент Зеленский заявил, что продление этого договора не рассматривается. Ранее URA.RU сообщало, что неожиданный визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву стал ударом по европейским государствам, которые поддерживают Украину в противостоянии с РФ. На это обратило внимание одно из американских СМИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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