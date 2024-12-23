Олимпийская чемпионка Сметанина стала самостоятельно дышать

Состояние знаменитой российской лыжницы, четырехкратной олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной, стабилизировалось после госпитализации. Она находится в сознании и дышит самостоятельно, хотя ее состояние остается тяжелым.
«Основные рефлексы, дыхание и сердцебиение работают в нормальном режиме, насколько это возможно», — рассказал источник Sport24 . Эти данные указывают на некоторое улучшение здоровья спортсменки, которая ранее была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после перенесенного инсульта.
Раиса Сметанина, которой сейчас 72 года, известна своими выдающимися достижениями в лыжных гонках. Она завоевала четыре золотых олимпийских медали, пять серебряных и одну бронзовую. Также Сметанина четырежды становилась чемпионкой мира. Новость о ее госпитализации появилась 14 декабря.
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