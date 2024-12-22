Вадим Шумков исполнит мечту детей с «Елки желаний»
Губернатор Курганской области Вадим Шумков снял открытку с новогодним пожеланием детей с елки в полпредстве в Екатеринбурге. В ней оказалась пожелание двух ребят, которые мечтают поехать в аквапарк, написал Шумков в своем telegram-канале.
«В Екб) Ещё два желания наших ребятишек снял с ёлки в полпредстве. Валерия и Владислав из Шадринска мечтают поехать в аквапарк. Организуем», — написал Шумков.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков исполнит три детские мечты с «Елка желаний»»»»» в зале Совета Федерации. Он подарит детям теннисный стол, умную колонку и электрогитару.
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