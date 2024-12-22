22 декабря 2024

Губернатор Шумков вывезет детей из Шадринска в аквапарк. Видео

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Вадим Шумков исполнит мечту детей с «Елки желаний»
Вадим Шумков исполнит мечту детей с «Елки желаний» Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков снял открытку с новогодним пожеланием детей с елки в полпредстве в Екатеринбурге. В ней оказалась пожелание двух ребят, которые мечтают поехать в аквапарк, написал Шумков в своем telegram-канале.

«В Екб) Ещё два желания наших ребятишек снял с ёлки в полпредстве. Валерия и Владислав из Шадринска мечтают поехать в аквапарк. Организуем», — написал Шумков.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков исполнит три детские мечты с «Елка желаний»»»»» в зале Совета Федерации. Он подарит детям теннисный стол, умную колонку и электрогитару.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков снял открытку с новогодним пожеланием детей с елки в полпредстве в Екатеринбурге. В ней оказалась пожелание двух ребят, которые мечтают поехать в аквапарк, написал Шумков в своем telegram-канале. «В Екб) Ещё два желания наших ребятишек снял с ёлки в полпредстве. Валерия и Владислав из Шадринска мечтают поехать в аквапарк. Организуем», — написал Шумков. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков исполнит три детские мечты с «Елка желаний»»»»» в зале Совета Федерации. Он подарит детям теннисный стол, умную колонку и электрогитару.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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