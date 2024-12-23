23 декабря 2024

Домофоны станут предупреждать россиян о ЧС

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Домофон, бегущая строка «Останься дома». Челябинск, домофон, эпидемия, бегущая строка, останься дома
Домофоны будут сообщать об опасности Фото:

Домофоны будут интегрированы в систему оповещения населения России. Однако они не заменят основные методы оповещения, такие как радио и телевидение. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям РФ Александр Куренков.

«Частью — да. Но они не заменят основные средства системы оповещения: сеть электросвязи, радио- и телевещание», — ответил Куренков в интервью РИА Новости на вопрос, как продвигается внедрение домофонов в систему оповещения.

В настоящее время для оповещения населения активно используются смс-сообщения, громкоговорители и автомобили с экранами, размещаемые в местах большого скопления людей. В марте текущего года Куренков заявил о возможности интеграции трубок домофонов в систему уведомления о чрезвычайных происшествиях. Он отметил, что телевизоры и телефоны, которые также могут использоваться для передачи предупреждений, не всегда находятся в активном режиме.

Недавний опрос показал, что при выборе места жительства главным приоритетом для граждан России является безопасность. Для 66,2% населения страны этот критерий является наивысшим приоритетом. Об этом пишет «Национальная служба новостей».

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Домофоны будут интегрированы в систему оповещения населения России. Однако они не заменят основные методы оповещения, такие как радио и телевидение. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям РФ Александр Куренков. «Частью — да. Но они не заменят основные средства системы оповещения: сеть электросвязи, радио- и телевещание», — ответил Куренков в интервью РИА Новости на вопрос, как продвигается внедрение домофонов в систему оповещения. В настоящее время для оповещения населения активно используются смс-сообщения, громкоговорители и автомобили с экранами, размещаемые в местах большого скопления людей. В марте текущего года Куренков заявил о возможности интеграции трубок домофонов в систему уведомления о чрезвычайных происшествиях. Он отметил, что телевизоры и телефоны, которые также могут использоваться для передачи предупреждений, не всегда находятся в активном режиме. Недавний опрос показал, что при выборе места жительства главным приоритетом для граждан России является безопасность. Для 66,2% населения страны этот критерий является наивысшим приоритетом. Об этом пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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