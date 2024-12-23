Минздрав призвал россиянок рожать с 18 лет

Заводить детей женщинам следует в промежуток с 18 до 35 лет. Это наиболее оптимальное время для рождения ребенка. Это следует из письма Министерства здравоохранения РФ.
«Необходимо информировать женщин, что оптимальное время для беременности и рождения ребенка — возраст женщины от 18 до 35 лет», — говорится в документе Минздрава. Его приводит РИА Новости. В то же время, мужчины могут стать отцами в более старшем возрасте, однако вероятность успешного зачатия снижается с каждым годом.
Помимо этого, в письме указывается на влияние определенных факторов на вероятность беременности. Например, курение увеличивает риск бесплодия в 1,6 раза, а употребление свыше 20 граммов этанола в день повышает этот риск на 60%. Также отмечается, что высокое потребление кофеина (более пяти чашек в день) уменьшает шансы на наступление беременности в 1,45 раза.
Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая призвала россиянок рожать до 35 лет. Она заявила, что после этого возраста повышается риск генетических мутаций у плода, передает VSE42.Ru.
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