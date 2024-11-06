На курганских трассах ограничили движение автомобилей

Ограничения введены на 13 дорогах
В Курганской области ввели запрет на движение автобусов, такси и грузовых транспортных средств по федеральным и региональным дорогам. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«Внимание! По причине сильного снега, метели и образования зимней скользкости введено ограничение для движения пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовых транспортных средств. Дорожные службы ведут работы по устранению проблем. Об изменениях будет сообщено дополнительно», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Ограничения введены на следующих дорогах:
- Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск со 115 по 465 км;
- Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск, подьезд к г. Тюмень с 0 по 91 км;
- Екатеринбург-Шадринск-Курган с 263 по 356 км;
- Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск подьезд к г. Ишим с 396 по 479 км;
- Курган-Звериноголовское (до границы Казахстана);
- Курган — Половинное — Воскресенское — граница Казахстана;
- «Иртыш» — Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана;
- «Иртыш»- Песчанотаволжанское — «Шадринск — Миасское»;
- Курган — Куртамыш — Целинное;
- Петухово — Частоозерье;
- Лебяжье-Мокроусово — Щигры — граница Тюменской области;
- «Иртыш» — Юргамыш — Куртамыш;
- Курган — Садовое — Утятское.
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