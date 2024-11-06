06 ноября 2024

На курганских трассах ограничили движение автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения введены на 13 дорогах
Ограничения введены на 13 дорогах Фото:

В Курганской области ввели запрет на движение автобусов, такси и грузовых транспортных средств по федеральным и региональным дорогам. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«Внимание! По причине сильного снега, метели и образования зимней скользкости введено ограничение для движения пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовых транспортных средств. Дорожные службы ведут работы по устранению проблем. Об изменениях будет сообщено дополнительно», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Ограничения введены на следующих дорогах:

  • Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск со 115 по 465 км;
  • Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск, подьезд к г. Тюмень с 0 по 91 км;
  • Екатеринбург-Шадринск-Курган с 263 по 356 км;
  • Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск подьезд к г. Ишим с 396 по 479 км;
  • Курган-Звериноголовское (до границы Казахстана);
  • Курган — Половинное — Воскресенское — граница Казахстана;
  • «Иртыш» — Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана;
  • «Иртыш»- Песчанотаволжанское — «Шадринск — Миасское»;
  • Курган — Куртамыш — Целинное;
  • Петухово — Частоозерье;
  • Лебяжье-Мокроусово — Щигры — граница Тюменской области;
  • «Иртыш» — Юргамыш — Куртамыш;
  • Курган — Садовое — Утятское.

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В Курганской области ввели запрет на движение автобусов, такси и грузовых транспортных средств по федеральным и региональным дорогам. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «Внимание! По причине сильного снега, метели и образования зимней скользкости введено ограничение для движения пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовых транспортных средств. Дорожные службы ведут работы по устранению проблем. Об изменениях будет сообщено дополнительно», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Ограничения введены на следующих дорогах:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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