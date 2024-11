Как ямальцы пришли к власти в самой влиятельной организации коренных малочисленных народов России

История политической деятельности ямальцев в АКМНСС и ДВ

16 ноября 2024 в 10:22 Размер текста - 17 +

История создания центра притяжения коренных малочисленных народов России началась в 1990 году Фото: Сергей Самохин/РИА Новости Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (АКМНСС и ДВ РФ) стала центром притяжения этносов со всей страны. Ямал держит за собой положение неформального центра организации с 1997 года. О том, как ЯНАО выдвигал глав в самую влиятельную организацию коренных малочисленных — в материале URA.RU. «Древние, уходящие в глубь веков традиции, сегодня живы»: как создавалась АКМНСС и ДВ Ассоциация объединяет 40 народов, численность организации — чуть больше четверти миллиона. Однако изначально все было не так. Прототип нынешней формы организации создавался еще во времена СССР — 30 и 31 марта 1990 года был организован первый съезд под названием «Ассоциация народов Севера СССР», которая объединяла 26 народов. На нем присутствовали делегаты от разных народов, которые смогли предложить наброски общественно-политического совета — в нем смогли бы учитывать интересы каждого. Но при этом должен быть и исполнитель. На собрании определили первого президента, им стал публицист из сахалинского стойбища, основатель нивхской литературы Владимир Санги. Съезд проходил в Большом Кремлевском Дворце. На нем побывали Президент СССР Михаил Горбачев и председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков. Но лишь спустя три года, 24 ноября 1993 года, организацию создали в том виде, в котором она известна нам под названием «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». Президент СССР Михаил Горбачев с делегатами в Москве Фото: Алексей Курбатов/РИА Новости Как почетный ямалец вывел АКМНСС и ДВ на международный уровень Решением III съезда АКМНСС и ДВ была принята кандидатура Сергея Харючи. С 1997 года по 2013 год он возглавлял Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (РАЙПОН, от Russian Association of Indigenous Peoples of the North — прим. ). И даже представлял Ассоциацию в международной организации Арктический Совет и Постоянном комитете парламентариев Арктических стран. Его членами являются Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Именно с него начинается игра на международном поле от лица коренных малочисленных народов России. Комиссия международного библиографического центра Кембриджского университета включен в список 2000 выдающихся личностей мира XX столетия. Позже Сергей Харючи объявил своего преемника, им стал Григорий Ледков. Однако у него появится скандальный конкурент. Оппонентом преемника Харючи стал нынешний житель США За пост президента АКМНСС и ДВ в 2013 году развернулась борьба: Григорий Ледков, которого Харючи описал как человека, который «может входить во власть без приглашения» столкнулся со скандальным Павлом Суляндзигой* (признан иноагентом на территории РФ, согласно данным Росфинмониторинга) из Приморья. Суляндзига* развязал на этой теме громкий скандал в зарубежной прессе, заявив о том, будто якобы органы государственной власти в России якобы оказывают недостаточную поддержку КМНС. «Добиваясь популярности на Западе, он рассказывает страшилки о нашей жизни, создает конфликты между ассоциацией и предприятиями ТЭКа. За это его любят в ООН и „Гринписе“[признана нежелательной организацией в РФ], но региональные организации ассоциации — ненавидят. Поддержать его могут только делегации с Дальнего Востока. Ни мы, ни красноярцы этого делать не будем», — цитируют слова делегатов старожилы Ямала. АКМНСС и ДВ поддержал кандидатуру Григория Ледкова на съезде. Съезд произошел в 2013 году. А в 2017 Суляндзига* покидает Россию и остается в США. Сейчас он работает на Юридическом факультете университета штата Мэн. Профиль Суляндзиги в Facebook(*Сервис, принадлежащий Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ) Фото: Скриншот URA.RU Позже Ледкова переизберут в 2017 году. «Мы видели деятельность Григория Петровича, отмечаем его работу, в том числе, и в рамках российской ассоциации коренных народов Севера и Дальнего Востока. Он в полной мере оправдал наши ожидания. Скорее всего, мы предложим и поддержим его кандидатуру», — рассказывал ранее URA.RU вице-президент общественной организации «Спасение Югры», депутат Думы ХМАО Александр Новьюхов. * — признан на территории РФ иноагентом. Почему сейчас часть членов АКМНСС и ДВ пошли против сенатора РАЙПОН становится главной площадкой коренных малочисленных народов России — в 2019 году Минюст ликвидирует Центр Содействия КМНС, принадлежавший брату Суляндзиги*. Григория Ледкова же выбрали 2020 году членом Совета Федерации от ЯНАО. Однако под конец полномочий некоторые члены АКМНСС и ДВ остались недовольны работой ямальского сенатора на этой должности. Общественники из числа КМНС опубликовали открытое обращение о несогласии с политикой действующего руководства АКМНСС и ДВ. Позднее о выдвижении на пост главы АКМНСС и ДВ сообщил вице-президент ассоциации, сенатор от ХМАО Александр Новьюхов. Его кандидатуру поддержал земляк, депутат заксобрания ЯНАО Тимофей Лаптандер. В 2025 году АКМНСС и ДВ исполнится 35 лет и в марте пройдут выборы на пост президента организации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (АКМНСС и ДВ РФ) стала центром притяжения этносов со всей страны. Ямал держит за собой положение неформального центра организации с 1997 года. О том, как ЯНАО выдвигал глав в самую влиятельную организацию коренных малочисленных — в материале URA.RU. «Древние, уходящие в глубь веков традиции, сегодня живы»: как создавалась АКМНСС и ДВ Ассоциация объединяет 40 народов, численность организации — чуть больше четверти миллиона. Однако изначально все было не так. Прототип нынешней формы организации создавался еще во времена СССР — 30 и 31 марта 1990 года был организован первый съезд под названием «Ассоциация народов Севера СССР», которая объединяла 26 народов. На нем присутствовали делегаты от разных народов, которые смогли предложить наброски общественно-политического совета — в нем смогли бы учитывать интересы каждого. Но при этом должен быть и исполнитель. На собрании определили первого президента, им стал публицист из сахалинского стойбища, основатель нивхской литературы Владимир Санги. Съезд проходил в Большом Кремлевском Дворце. На нем побывали Президент СССР Михаил Горбачев и председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков. Но лишь спустя три года, 24 ноября 1993 года, организацию создали в том виде, в котором она известна нам под названием «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». Как почетный ямалец вывел АКМНСС и ДВ на международный уровень Решением III съезда АКМНСС и ДВ была принята кандидатура Сергея Харючи. С 1997 года по 2013 год он возглавлял Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (РАЙПОН, от Russian Association of Indigenous Peoples of the North — прим. ). И даже представлял Ассоциацию в международной организации Арктический Совет и Постоянном комитете парламентариев Арктических стран. Его членами являются Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Именно с него начинается игра на международном поле от лица коренных малочисленных народов России. Комиссия международного библиографического центра Кембриджского университета включен в список 2000 выдающихся личностей мира XX столетия. Позже Сергей Харючи объявил своего преемника, им стал Григорий Ледков. Однако у него появится скандальный конкурент. Оппонентом преемника Харючи стал нынешний житель США За пост президента АКМНСС и ДВ в 2013 году развернулась борьба: Григорий Ледков, которого Харючи описал как человека, который «может входить во власть без приглашения» столкнулся со скандальным Павлом Суляндзигой* (признан иноагентом на территории РФ, согласно данным Росфинмониторинга) из Приморья. Суляндзига* развязал на этой теме громкий скандал в зарубежной прессе, заявив о том, будто якобы органы государственной власти в России якобы оказывают недостаточную поддержку КМНС. «Добиваясь популярности на Западе, он рассказывает страшилки о нашей жизни, создает конфликты между ассоциацией и предприятиями ТЭКа. За это его любят в ООН и „Гринписе“[признана нежелательной организацией в РФ], но региональные организации ассоциации — ненавидят. Поддержать его могут только делегации с Дальнего Востока. Ни мы, ни красноярцы этого делать не будем», — цитируют слова делегатов старожилы Ямала. АКМНСС и ДВ поддержал кандидатуру Григория Ледкова на съезде. Съезд произошел в 2013 году. А в 2017 Суляндзига* покидает Россию и остается в США. Сейчас он работает на Юридическом факультете университета штата Мэн. Позже Ледкова переизберут в 2017 году. «Мы видели деятельность Григория Петровича, отмечаем его работу, в том числе, и в рамках российской ассоциации коренных народов Севера и Дальнего Востока. Он в полной мере оправдал наши ожидания. Скорее всего, мы предложим и поддержим его кандидатуру», — рассказывал ранее URA.RU вице-президент общественной организации «Спасение Югры», депутат Думы ХМАО Александр Новьюхов. * — признан на территории РФ иноагентом. Почему сейчас часть членов АКМНСС и ДВ пошли против сенатора РАЙПОН становится главной площадкой коренных малочисленных народов России — в 2019 году Минюст ликвидирует Центр Содействия КМНС, принадлежавший брату Суляндзиги*. Григория Ледкова же выбрали 2020 году членом Совета Федерации от ЯНАО. Однако под конец полномочий некоторые члены АКМНСС и ДВ остались недовольны работой ямальского сенатора на этой должности. Общественники из числа КМНС опубликовали открытое обращение о несогласии с политикой действующего руководства АКМНСС и ДВ. Позднее о выдвижении на пост главы АКМНСС и ДВ сообщил вице-президент ассоциации, сенатор от ХМАО Александр Новьюхов. Его кандидатуру поддержал земляк, депутат заксобрания ЯНАО Тимофей Лаптандер. В 2025 году АКМНСС и ДВ исполнится 35 лет и в марте пройдут выборы на пост президента организации.