08 ноября 2024

МЧС предупредило жителей Ямала об опасной погоде

© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра на Ямале 10 ноября будут достигать 20 м/с
Порывы ветра на Ямале 10 ноября будут достигать 20 м/с Фото:

На территории ЯНАО 10 ноября прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В окружном управлении МЧС попросили жителей в этот период быть внимательными и осторожными.

«По данным ямальских синоптиков 10 ноября на территории округа прогнозируется неблагоприятное погодное явление — ветер северо-восточный, северный 8-13 м/с , порывы 15-20 м/с . Просим жителей быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Сильный ветер опасен обрушением ветхих и слабоукрепленных конструкций. Также есть риск падения деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов и повреждении кровли домов.

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На территории ЯНАО 10 ноября прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В окружном управлении МЧС попросили жителей в этот период быть внимательными и осторожными. «По данным ямальских синоптиков 10 ноября на территории округа прогнозируется неблагоприятное погодное явление — ветер северо-восточный, северный 8-13 м/с , порывы 15-20 м/с . Просим жителей быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период», — сообщается в telegram-канале ведомства. Сильный ветер опасен обрушением ветхих и слабоукрепленных конструкций. Также есть риск падения деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов и повреждении кровли домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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