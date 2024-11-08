МЧС предупредило жителей Ямала об опасной погоде

На территории ЯНАО 10 ноября прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В окружном управлении МЧС попросили жителей в этот период быть внимательными и осторожными.
«По данным ямальских синоптиков 10 ноября на территории округа прогнозируется неблагоприятное погодное явление — ветер северо-восточный, северный 8-13 м/с , порывы 15-20 м/с . Просим жителей быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Сильный ветер опасен обрушением ветхих и слабоукрепленных конструкций. Также есть риск падения деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов и повреждении кровли домов.
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