09 ноября 2024
08 ноября 2024

Дети тюменской школы пожаловались на полчища тараканов. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тараканы бегают по тюменской школе (архивное фото)
Тараканы бегают по тюменской школе (архивное фото) Фото:

Учащиеся первого корпуса школы №22 в Тюмени пожаловались на полчища тараканов. По их словам, насекомые бегают по раздевалкам, фонтанчикам для воды, батареям, лавочкам и даже столам в столовой.

«В первом корпусе 22 школы поселились тараканы… Ползают по раздевалкам, фонтанчикам для воды, батареям и лавочкам», — пишет один из учеников в telegram-канале «Тюмень №1». Другой отмечает: «Рядом со столами тараканы. Хотя все говорят, что на каникулах травили, кто-то вообще домой одного принес».

Школьники приложили кадры бегающих насекомых. URA.RU отправило запрос в Роспотребнадзор Тюменской области, ответ ожидается.

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Учащиеся первого корпуса школы №22 в Тюмени пожаловались на полчища тараканов. По их словам, насекомые бегают по раздевалкам, фонтанчикам для воды, батареям, лавочкам и даже столам в столовой. «В первом корпусе 22 школы поселились тараканы… Ползают по раздевалкам, фонтанчикам для воды, батареям и лавочкам», — пишет один из учеников в telegram-канале «Тюмень №1». Другой отмечает: «Рядом со столами тараканы. Хотя все говорят, что на каникулах травили, кто-то вообще домой одного принес». Школьники приложили кадры бегающих насекомых. URA.RU отправило запрос в Роспотребнадзор Тюменской области, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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