Учащиеся первого корпуса школы №22 в Тюмени пожаловались на полчища тараканов. По их словам, насекомые бегают по раздевалкам, фонтанчикам для воды, батареям, лавочкам и даже столам в столовой.
«В первом корпусе 22 школы поселились тараканы… Ползают по раздевалкам, фонтанчикам для воды, батареям и лавочкам», — пишет один из учеников в telegram-канале «Тюмень №1». Другой отмечает: «Рядом со столами тараканы. Хотя все говорят, что на каникулах травили, кто-то вообще домой одного принес».
Школьники приложили кадры бегающих насекомых. URA.RU отправило запрос в Роспотребнадзор Тюменской области, ответ ожидается.
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