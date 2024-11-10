10 ноября 2024
09 ноября 2024

В Кургане пятеро школьников побили девочек

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам местной жительницы, девочек избила компания детей
По словам местной жительницы, девочек избила компания детей Фото:

В Кургане на Троицкой площади пятеро детей якобы избили двух девочек. Об этом рассказала местная жительница Анна Барбашина.

«В 17:00 10 ноября двух девочек избила компания из пяти детей. Мою дочь пинали ногами, порвали ей куртку и брюки. Просьба связаться со мной, иначе пойду писать заявление», — написала Барбашина в группе «Инцидент — Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области. Также корреспондент пытался связаться с женщиной, чтобы узнать подробности, но на момент публикации ответ не был получен.

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В Кургане на Троицкой площади пятеро детей якобы избили двух девочек. Об этом рассказала местная жительница Анна Барбашина. «В 17:00 10 ноября двух девочек избила компания из пяти детей. Мою дочь пинали ногами, порвали ей куртку и брюки. Просьба связаться со мной, иначе пойду писать заявление», — написала Барбашина в группе «Инцидент — Курган» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области. Также корреспондент пытался связаться с женщиной, чтобы узнать подробности, но на момент публикации ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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