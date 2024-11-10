В Кургане пятеро школьников побили девочек

По словам местной жительницы, девочек избила компания детей
В Кургане на Троицкой площади пятеро детей якобы избили двух девочек. Об этом рассказала местная жительница Анна Барбашина.
«В 17:00 10 ноября двух девочек избила компания из пяти детей. Мою дочь пинали ногами, порвали ей куртку и брюки. Просьба связаться со мной, иначе пойду писать заявление», — написала Барбашина в группе «Инцидент — Курган» в соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области. Также корреспондент пытался связаться с женщиной, чтобы узнать подробности, но на момент публикации ответ не был получен.
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