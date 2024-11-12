Тюменцев зовут работать в Ozon на зарплату свыше 130 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудникам склада заплатят от 132 тысяч рублей
Сотрудникам склада заплатят от 132 тысяч рублей Фото:

Жителей Тюмени зовут на работу в Ozon — компания в поиске товароведов, специалиста по обучению, электромеханика и сотрудников склада. Некоторым специалистам готовы платить от 132 тысяч рублей в месяц. Вакансии опубликованы на одном из сайтов по поиску работы.

«Сотрудник склада (город Тюмень). Заработная плата — от 132 тысяч рублей до вычета налогов. Полная занятость, сменный график. Опыт работы не требуется», — указано в объявлении.

Товароведу предлагают зарабатывать от 70 тысяч рублей. Зарплатные предложения в других вакансиях не указаны. 

Ранее URA.RU писало, что под Тюменью завершили строительство первой очереди логистического центра компании Ozon. Объект получил заключение о соответствии. Проект создаст 2 000 рабочих мест.

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Жителей Тюмени зовут на работу в Ozon — компания в поиске товароведов, специалиста по обучению, электромеханика и сотрудников склада. Некоторым специалистам готовы платить от 132 тысяч рублей в месяц. Вакансии опубликованы на одном из сайтов по поиску работы. «Сотрудник склада (город Тюмень). Заработная плата — от 132 тысяч рублей до вычета налогов. Полная занятость, сменный график. Опыт работы не требуется», — указано в объявлении. Товароведу предлагают зарабатывать от 70 тысяч рублей. Зарплатные предложения в других вакансиях не указаны.  Ранее URA.RU писало, что под Тюменью завершили строительство первой очереди логистического центра компании Ozon. Объект получил заключение о соответствии. Проект создаст 2 000 рабочих мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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