Тюменцев зовут работать в Ozon на зарплату свыше 130 тысяч рублей

Жителей Тюмени зовут на работу в Ozon — компания в поиске товароведов, специалиста по обучению, электромеханика и сотрудников склада. Некоторым специалистам готовы платить от 132 тысяч рублей в месяц. Вакансии опубликованы на одном из сайтов по поиску работы.
«Сотрудник склада (город Тюмень). Заработная плата — от 132 тысяч рублей до вычета налогов. Полная занятость, сменный график. Опыт работы не требуется», — указано в объявлении.
Товароведу предлагают зарабатывать от 70 тысяч рублей. Зарплатные предложения в других вакансиях не указаны.
Ранее URA.RU писало, что под Тюменью завершили строительство первой очереди логистического центра компании Ozon. Объект получил заключение о соответствии. Проект создаст 2 000 рабочих мест.
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