В Тюмени по ночам будут полностью перекрывать дороги

В Тюмени ради уборки снега будут перекрывать дороги с ночи и до 07:30
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дороги будут перекрывать с ночи до утра
Дороги будут перекрывать с ночи до утра Фото:

В Тюмени из-за уборки снега зимой будут полностью перекрывать участки дорог — с ночи и до 07:30 утра. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.

«В целях обеспечения своевременной и качественной уборки улично-дорожной сети и вывоза снега в ночное время зимнего периода 2024-2025 годов будут временно перекрываться участки дорог. Данные меры будут приниматься локально, без осуществления движения маршрутных транспортных средств и только по мере необходимости. Перекрытие будет осуществляться до 07:30», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что пожаловаться на плохую уборку снега тюменцы могут властям и в ТОДЭП. Контакты можно найти в этом материале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени из-за уборки снега зимой будут полностью перекрывать участки дорог — с ночи и до 07:30 утра. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. «В целях обеспечения своевременной и качественной уборки улично-дорожной сети и вывоза снега в ночное время зимнего периода 2024-2025 годов будут временно перекрываться участки дорог. Данные меры будут приниматься локально, без осуществления движения маршрутных транспортных средств и только по мере необходимости. Перекрытие будет осуществляться до 07:30», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что пожаловаться на плохую уборку снега тюменцы могут властям и в ТОДЭП. Контакты можно найти в этом материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...