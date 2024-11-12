В Тюмени по ночам будут полностью перекрывать дороги

В Тюмени из-за уборки снега зимой будут полностью перекрывать участки дорог — с ночи и до 07:30 утра. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.
«В целях обеспечения своевременной и качественной уборки улично-дорожной сети и вывоза снега в ночное время зимнего периода 2024-2025 годов будут временно перекрываться участки дорог. Данные меры будут приниматься локально, без осуществления движения маршрутных транспортных средств и только по мере необходимости. Перекрытие будет осуществляться до 07:30», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что пожаловаться на плохую уборку снега тюменцы могут властям и в ТОДЭП. Контакты можно найти в этом материале.
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