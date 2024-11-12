Тюменские власти объяснили, что может спасти Туру от обмеления

Уровень воды в Туре в Тюмени вырастет в случае изменений климата
© Служба новостей «URA.RU»
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С начала осени река обмелела более чем на метр
С начала осени река обмелела более чем на метр Фото:

В Тюмени уровень воды в Туре может подняться, если изменится цикл водности на многоводный, сейчас же фиксируется маловодный период. Об этом сообщили в региональном департаменте недропользования и экологии.

«В случае изменения цикла водности на многоводный возможно увеличение расхода воды в реке и, следовательно, подъема уровня воды. Поскольку обмеление Туры связанно с климатическими факторами (периодом маловодных лет) в сложившихся условиях не разработано какого-либо научного или нормативного подхода к вопросам повышения уровня воды в реке», — сообщили в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени по данным на 5 ноября уровень воды в Туре достиг отметки -41 см над нулем поста. С начала осени река обмелела более чем на метр.

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В Тюмени уровень воды в Туре может подняться, если изменится цикл водности на многоводный, сейчас же фиксируется маловодный период. Об этом сообщили в региональном департаменте недропользования и экологии. «В случае изменения цикла водности на многоводный возможно увеличение расхода воды в реке и, следовательно, подъема уровня воды. Поскольку обмеление Туры связанно с климатическими факторами (периодом маловодных лет) в сложившихся условиях не разработано какого-либо научного или нормативного подхода к вопросам повышения уровня воды в реке», — сообщили в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени по данным на 5 ноября уровень воды в Туре достиг отметки -41 см над нулем поста. С начала осени река обмелела более чем на метр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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