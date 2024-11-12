Тюменские власти объяснили, что может спасти Туру от обмеления

В Тюмени уровень воды в Туре может подняться, если изменится цикл водности на многоводный, сейчас же фиксируется маловодный период. Об этом сообщили в региональном департаменте недропользования и экологии.
«В случае изменения цикла водности на многоводный возможно увеличение расхода воды в реке и, следовательно, подъема уровня воды. Поскольку обмеление Туры связанно с климатическими факторами (периодом маловодных лет) в сложившихся условиях не разработано какого-либо научного или нормативного подхода к вопросам повышения уровня воды в реке», — сообщили в департаменте.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени по данным на 5 ноября уровень воды в Туре достиг отметки -41 см над нулем поста. С начала осени река обмелела более чем на метр.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!