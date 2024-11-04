04 ноября 2024

В Тюмени резко изменился уровень воды в Туре

В Тюмени начал расти уровень воды в Туре
© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень воды вырос на четыре сантиметра
Уровень воды вырос на четыре сантиметра Фото:

В Тюмени уровень воды в реке Туре достиг отметки -41 см над нулем поста. Об этом URA.RU сообщили в Тюменском ЦГМС — филиале ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». За сутки уровень воды вырос на 2 см.

«Уровень воды над нулем поста по ГП-1 Тюмень — река Тура по оперативным данным Тюменского ЦГМС — филиала ФГБУ „Обь-Иртышское УГМС“ 5 ноября 2024 года составил -41 см. Изменение уровня воды за сутки составило +2 см», — рассказали URA.RU в учреждении.

Как ранее писало URA.RU, с 1 сентября по 11 октября река обмелела на 127 см. Уровень воды в середине октября составлял -45 см.

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В Тюмени уровень воды в реке Туре достиг отметки -41 см над нулем поста. Об этом URA.RU сообщили в Тюменском ЦГМС — филиале ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». За сутки уровень воды вырос на 2 см. «Уровень воды над нулем поста по ГП-1 Тюмень — река Тура по оперативным данным Тюменского ЦГМС — филиала ФГБУ „Обь-Иртышское УГМС“ 5 ноября 2024 года составил -41 см. Изменение уровня воды за сутки составило +2 см», — рассказали URA.RU в учреждении. Как ранее писало URA.RU, с 1 сентября по 11 октября река обмелела на 127 см. Уровень воды в середине октября составлял -45 см.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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