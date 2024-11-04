В Тюмени резко изменился уровень воды в Туре

Уровень воды вырос на четыре сантиметра
В Тюмени уровень воды в реке Туре достиг отметки -41 см над нулем поста. Об этом URA.RU сообщили в Тюменском ЦГМС — филиале ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». За сутки уровень воды вырос на 2 см.
«Уровень воды над нулем поста по ГП-1 Тюмень — река Тура по оперативным данным Тюменского ЦГМС — филиала ФГБУ „Обь-Иртышское УГМС“ 5 ноября 2024 года составил -41 см. Изменение уровня воды за сутки составило +2 см», — рассказали URA.RU в учреждении.
Как ранее писало URA.RU, с 1 сентября по 11 октября река обмелела на 127 см. Уровень воды в середине октября составлял -45 см.
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