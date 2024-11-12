Тюменцы вывезли на парковку торгового центра 35 тонн покрышек

Тюменцы сдали на переработку больше 3 000 автомобильных шин
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы избавились от старых шин
Тюменцы избавились от старых шин Фото:

За десять дней тюменцы сдали на бесплатную утилизацию более 3 000 покрышек. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Максим Афанасьев. Шины принимали на парковке у ТРЦ «Кристалл».

«35 тонн! Или более 3 000 автомобильных шин было привезено на временную площадку для утилизации. 2 ноября мы объявили акцию по бесплатному приему отработанных покрышек. И сегодня их вывозят на утилизацию! Весной мы создадим несколько таких площадок в разных районах города», — рассказал мэр Тюмени.

Как ранее писало URA.RU, шины принимали на парковке ТРЦ «Кристалл». Один человек мог сдать до восьми покрышек. 

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За десять дней тюменцы сдали на бесплатную утилизацию более 3 000 покрышек. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Максим Афанасьев. Шины принимали на парковке у ТРЦ «Кристалл». «35 тонн! Или более 3 000 автомобильных шин было привезено на временную площадку для утилизации. 2 ноября мы объявили акцию по бесплатному приему отработанных покрышек. И сегодня их вывозят на утилизацию! Весной мы создадим несколько таких площадок в разных районах города», — рассказал мэр Тюмени. Как ранее писало URA.RU, шины принимали на парковке ТРЦ «Кристалл». Один человек мог сдать до восьми покрышек. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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