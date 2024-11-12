За десять дней тюменцы сдали на бесплатную утилизацию более 3 000 покрышек. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Максим Афанасьев. Шины принимали на парковке у ТРЦ «Кристалл».
«35 тонн! Или более 3 000 автомобильных шин было привезено на временную площадку для утилизации. 2 ноября мы объявили акцию по бесплатному приему отработанных покрышек. И сегодня их вывозят на утилизацию! Весной мы создадим несколько таких площадок в разных районах города», — рассказал мэр Тюмени.
Как ранее писало URA.RU, шины принимали на парковке ТРЦ «Кристалл». Один человек мог сдать до восьми покрышек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!