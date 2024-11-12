В Тюмени открыта вакансия на пост председателя Тюменского областного суда

В Тюменской области открыта вакансия на должность председателя Тюменского областного суда. Об этом сообщает Высшая квалификационная коллегия судей РФ. При этом срок полномочий действующего председателя Вячеслава Антропова истекает лишь в июне 2025 года.
«Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявляет об открытии вакантных должностей. В том числе — председателя Тюменского областного суда. Заявления и документы от претендентов принимаются до 26 ноября», — указано на сайте ВККС РФ.
В настоящее время Тюменским областным судом руководит Вячеслав Антропов. Срок его шестилетних полномочий, согласно указу президента РФ, истекает только в июне 2025 года.
URA.RU направило запрос в объединенную пресс-службу судебной системы региона. Ответ ожидается.
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