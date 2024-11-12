Тюменская прокуратура судилась с властями из-за бесхозных колодцев

Прокуратура Ярковского района Тюменской области подала в суд из-за семи бесхозяйных общественных колодцев в деревне Космакова. Решение было принято после проверки. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Тюменской области.
«Прокуратура Ярковского района провела проверку в сфере организации надлежащего качества водоснабжения и водоотведения в д. Космакова, по результатам которой было выявлено семь бесхозяйных общественных колодцев. Необходимо урегулировать статус данных объектов, чтобы обеспечить их адекватное содержание и эксплуатацию», — указано на сайте.
Суд удовлетворил требования прокуратуры. После решения суда администрация Ярковского муниципального района приступила к выполнению требований: все семь колодцев были официально зарегистрированы как бесхозяйное имущество и поставлены на учет.
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