12 ноября 2024

Тюменская прокуратура судилась с властями из-за бесхозных колодцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд удовлетворил требования тюменской прокуратуры
Суд удовлетворил требования тюменской прокуратуры Фото:

Прокуратура Ярковского района Тюменской области подала в суд из-за семи бесхозяйных общественных колодцев в деревне Космакова. Решение было принято после проверки. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Тюменской области.

«Прокуратура Ярковского района провела проверку в сфере организации надлежащего качества водоснабжения и водоотведения в д. Космакова, по результатам которой было выявлено семь бесхозяйных общественных колодцев. Необходимо урегулировать статус данных объектов, чтобы обеспечить их адекватное содержание и эксплуатацию», — указано на сайте.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. После решения суда администрация Ярковского муниципального района приступила к выполнению требований: все семь колодцев были официально зарегистрированы как бесхозяйное имущество и поставлены на учет. 

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Прокуратура Ярковского района Тюменской области подала в суд из-за семи бесхозяйных общественных колодцев в деревне Космакова. Решение было принято после проверки. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Тюменской области. «Прокуратура Ярковского района провела проверку в сфере организации надлежащего качества водоснабжения и водоотведения в д. Космакова, по результатам которой было выявлено семь бесхозяйных общественных колодцев. Необходимо урегулировать статус данных объектов, чтобы обеспечить их адекватное содержание и эксплуатацию», — указано на сайте. Суд удовлетворил требования прокуратуры. После решения суда администрация Ярковского муниципального района приступила к выполнению требований: все семь колодцев были официально зарегистрированы как бесхозяйное имущество и поставлены на учет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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