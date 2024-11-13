Курганские предприятия предлагают множество вакансий с привлекательной заработной платой до 200 000 рублей. Telegram-канал «Курганстан» собрал самые высокооплачиваемые предложения от ведущих заводов города.
Вакансии на Курганмашзаводе
Курганмашзавод, являющийся одним из ключевых предприятий в регионе, предлагает ряд вакансий для квалифицированных специалистов:
- Механик на производство может заработать до 140 000 рублей до вычета налогов.
- Операторы станков с программным управлением и шлифовщики могут рассчитывать на заработок до 120 000 рублей.
- Ведущие инженеры-технологи и конструкторы предлагаются до 100 000 рублей.
- Наладчики станков с ПУ и наладчики на автоматы и полуавтоматы могут получать до 150 000 рублей.
Предложения от Курганстальмоста
Курганстальмост также не отстает в предложении высоких зарплат:
- Чистильщики металла и электросварщики на автоматических машинах могут зарабатывать от 135 000 до 150 000 рублей.
- 1С Аналитик и оператор роботизированного комплекса с обязанностями мастера предлагают до 150 000 рублей.
- Слесари по сборке металлоконструкций имеют возможность заработать до 160 000 рублей.
Вакансии на Кургандормаше и Курганхиммаше
На Кургандормаше и Курганхиммаше также имеются привлекательные предложения:
- Слесари механосборочных работ и токари на Кургандормаше могут получать до 100 000 рублей.
- Токари и инженеры по пусконаладочным работам на Курганхиммаше предлагают от 80 000 до 92 000 рублей на руки.
Курганприбор: широкий спектр вакансий
Курганприбор предлагает разнообразные вакансии с конкурентоспособной заработной платой:
- Слесари-инструментальщики и заместители начальника цеха могут зарабатывать до 109 000 рублей.
- Инженеры-технологи и оптикошлифовщики предлагают от 120 000 рублей.
- Начальник бюро металлического литья может получать до 200 000 рублей на руки.
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