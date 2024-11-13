На заводах Кургана ждут сотрудников на зарплаты до 200 000 рублей. Список

Высокооплачиваемые вакансии на заводах Кургана
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На курганских заводах открыты десятки вакансий
На курганских заводах открыты десятки вакансий Фото:

Курганские предприятия предлагают множество вакансий с привлекательной заработной платой до 200 000 рублей. Telegram-канал «Курганстан» собрал самые высокооплачиваемые предложения от ведущих заводов города.

Вакансии на Курганмашзаводе

Курганмашзавод, являющийся одним из ключевых предприятий в регионе, предлагает ряд вакансий для квалифицированных специалистов:

- Механик на производство может заработать до 140 000 рублей до вычета налогов.

- Операторы станков с программным управлением и шлифовщики могут рассчитывать на заработок до 120 000 рублей.

- Ведущие инженеры-технологи и конструкторы предлагаются до 100 000 рублей.

- Наладчики станков с ПУ и наладчики на автоматы и полуавтоматы могут получать до 150 000 рублей.

Предложения от Курганстальмоста

Курганстальмост также не отстает в предложении высоких зарплат:

- Чистильщики металла и электросварщики на автоматических машинах могут зарабатывать от 135 000 до 150 000 рублей.

- 1С Аналитик и оператор роботизированного комплекса с обязанностями мастера предлагают до 150 000 рублей.

- Слесари по сборке металлоконструкций имеют возможность заработать до 160 000 рублей.

Вакансии на Кургандормаше и Курганхиммаше

На Кургандормаше и Курганхиммаше также имеются привлекательные предложения:

- Слесари механосборочных работ и токари на Кургандормаше могут получать до 100 000 рублей.

- Токари и инженеры по пусконаладочным работам на Курганхиммаше предлагают от 80 000 до 92 000 рублей на руки.

Курганприбор: широкий спектр вакансий

Курганприбор предлагает разнообразные вакансии с конкурентоспособной заработной платой:

- Слесари-инструментальщики и заместители начальника цеха могут зарабатывать до 109 000 рублей.

- Инженеры-технологи и оптикошлифовщики предлагают от 120 000 рублей.

- Начальник бюро металлического литья может получать до 200 000 рублей на руки.

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Курганские предприятия предлагают множество вакансий с привлекательной заработной платой до 200 000 рублей. Telegram-канал «Курганстан» собрал самые высокооплачиваемые предложения от ведущих заводов города. Вакансии на Курганмашзаводе Курганмашзавод, являющийся одним из ключевых предприятий в регионе, предлагает ряд вакансий для квалифицированных специалистов: - Механик на производство может заработать до 140 000 рублей до вычета налогов. - Операторы станков с программным управлением и шлифовщики могут рассчитывать на заработок до 120 000 рублей. - Ведущие инженеры-технологи и конструкторы предлагаются до 100 000 рублей. - Наладчики станков с ПУ и наладчики на автоматы и полуавтоматы могут получать до 150 000 рублей. Предложения от Курганстальмоста Курганстальмост также не отстает в предложении высоких зарплат: - Чистильщики металла и электросварщики на автоматических машинах могут зарабатывать от 135 000 до 150 000 рублей. - 1С Аналитик и оператор роботизированного комплекса с обязанностями мастера предлагают до 150 000 рублей. - Слесари по сборке металлоконструкций имеют возможность заработать до 160 000 рублей. Вакансии на Кургандормаше и Курганхиммаше На Кургандормаше и Курганхиммаше также имеются привлекательные предложения: - Слесари механосборочных работ и токари на Кургандормаше могут получать до 100 000 рублей. - Токари и инженеры по пусконаладочным работам на Курганхиммаше предлагают от 80 000 до 92 000 рублей на руки. Курганприбор: широкий спектр вакансий Курганприбор предлагает разнообразные вакансии с конкурентоспособной заработной платой: - Слесари-инструментальщики и заместители начальника цеха могут зарабатывать до 109 000 рублей. - Инженеры-технологи и оптикошлифовщики предлагают от 120 000 рублей. - Начальник бюро металлического литья может получать до 200 000 рублей на руки.
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