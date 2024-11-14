Студент пронес оружие в здание тюменского вуза

Один из студентов пронес в здание Тобольского педагогического института им. Д. И. Менделеева (Тобольск, Тюменская область) травматический пистолет. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительной системе. Спустя несколько дней после этого в здании вуза значительно увеличили меры безопасности на входе, что привело к очередям из студентов, которые пришли на занятия.
«Инцидент, предположительно, произошел 8 ноября. Один из студентов пронес в здание вуза травматический пистолет. После того как руководство образовательного учреждения об этом узнало, студентов стали тщательнее досматривать на входе. В первые дни усиления из-за этого возникли очереди, но сейчас ситуация стабилизировалась», — отметил инсайдер URA.RU.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что на входе в Тобольский педагогический институт стали возникать очереди из студентов. В пресс-службе Тюменского государственного университета (ТюмГУ), к которому относится вуз, отметили, что пропускная способность здания восстановлена.
«Несколько дней назад сотрудникам ЧОП после выявления случая проноса в учебное заведение одним из студентов запрещенных предметов было выдано предписание о необходимости усиления контроля за соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов в институте в целях исключения возможности совершения террористических актов, бесконтрольного входа (выхода) лиц, вноса (выноса) предметов, запрещенных к гражданскому обороту на территории РФ. На сегодня администрацией института оперативно приняты меры по недопущению скопления студентов, в том числе открыты входы и выходы внутри двора института. Очередей не стало, при соблюдении всех правил антитеррористической защищенности», — рассказали в пресс-службе ТюмГУ.
По данным из открытых источников, к предметам, запрещенным к гражданскому обороту на территории РФ, относятся оружие любого типа, в том числе самообороны, боеприпасы, составные части огнестрельного оружия и спецсредства. А также колющие или режущие предметы, ножи, иное холодное оружие. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
Обновлено 14 ноября 2024 года в 17:15.
В пресс-службе УМВД по г. Тобольску агентству сообщили, что по данному факту проводится проверка. «По данному факту в МО МВД России „Тобольский“ заявлений не поступало. По опубликованной в социальной сети информации сотрудниками полиции будет проведена проверка, установлены все обстоятельства», — пояснили там агентству
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