Учитель-миллионер из Кургана раскрыла риски для детей игровой онлайн-платформы

Дети любят пользоваться игровой онлайн-платформой Roblox, которая имеет большой развивающий потенциал. Однако часть контента может представлять опасность для пользователей. Об этом рассказала Софья Золотухина, курганский педагог, выигравшая миллион рублей на ТНТ.
«На Roblox пользователи могут столкнуться с опасным контентом или агрессивным поведением со стороны других игроков. Родителям важно установить правила использования платформы и объяснить детям, как вести себя в интернете», — сообщила Золотухина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Педагог посоветовала установить настройки конфиденциальности в Roblox на максимальный уровень. Также Золотухина порекомендовала выбирать игры с высоким рейтингом и положительными отзывами. Родителям важно отрегулировать лимит на время, проводимое детьми за игрой. Это поможет избежать чрезмерного увлечения и сохранить баланс между виртуальным и реальным миром, отметила учитель.
По мнению Золотухиной, Roblox способствует творческому развитию детей, платформа помогает формировать социальные навыки и ценностные ориентиры. Онлайн-игра служит детям в качестве платформы, где можно легко усвоить то, что тяжело дается на уроках в школе. Например, выучить таблицу умножения или закрепить знания по истории, подчеркивает педагог.
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