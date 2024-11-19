В Тюмени оцепят ТЭЦ-1 ради антитеррористических учений

В учениях примут участие сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС
В Тюмени на ТЭЦ-1 20 ноября проведут антитеррористические учения. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.
«Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие. Антитеррористические учения с практическим развертыванием сил и средств проведет Оперативный штаб в Тюменской области на территории ТЭЦ-1», — пояснили в telegram-канале инфоцентра.
Тюменцев просят с пониманием отнестись ко временным ограничениям в районе ТЭЦ-1. Отмечается, что в учениях примут участие сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС.
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