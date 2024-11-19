19 ноября 2024

В Тюмени оцепят ТЭЦ-1 ради антитеррористических учений

© Служба новостей «URA.RU»
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В учениях примут участие сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС
В учениях примут участие сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС Фото:

В Тюмени на ТЭЦ-1 20 ноября проведут антитеррористические учения. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.

«Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие. Антитеррористические учения с практическим развертыванием сил и средств проведет Оперативный штаб в Тюменской области на территории ТЭЦ-1», — пояснили в telegram-канале инфоцентра.

Тюменцев просят с пониманием отнестись ко временным ограничениям в районе ТЭЦ-1. Отмечается, что в учениях примут участие сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС.

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В Тюмени на ТЭЦ-1 20 ноября проведут антитеррористические учения. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. «Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие. Антитеррористические учения с практическим развертыванием сил и средств проведет Оперативный штаб в Тюменской области на территории ТЭЦ-1», — пояснили в telegram-канале инфоцентра. Тюменцев просят с пониманием отнестись ко временным ограничениям в районе ТЭЦ-1. Отмечается, что в учениях примут участие сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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