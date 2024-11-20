Тюменка отсудила у любимого подрядчика властей сотни тысяч рублей за перелом плеча

Тюменка сломала плечо, поскользнувшись на гололеде, и получила 300 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка поскользнулась из-за наледи и упала
Девушка поскользнулась из-за наледи и упала Фото:

Жительница Тюмени отсудила у Тюменского областного дорожно-эксплуатационного предприятия (ТОДЭП) 300 тысяч рублей за перелом плеча, полученный в результате падения на гололеде. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«В результате падения женщина получила закрытый перелом плечевой кости и была вынуждена обратиться в ОКБ №2. Суд взыскал с АО „Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие“ в пользу Татьяны 300 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

ТОДЭП регулярно получает многомиллионные контракты на строительство в Тюменской области. Например, компания будет возводить развороты на трассе вблизи поселка Московский. 

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Жительница Тюмени отсудила у Тюменского областного дорожно-эксплуатационного предприятия (ТОДЭП) 300 тысяч рублей за перелом плеча, полученный в результате падения на гололеде. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «В результате падения женщина получила закрытый перелом плечевой кости и была вынуждена обратиться в ОКБ №2. Суд взыскал с АО „Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие“ в пользу Татьяны 300 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. ТОДЭП регулярно получает многомиллионные контракты на строительство в Тюменской области. Например, компания будет возводить развороты на трассе вблизи поселка Московский. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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