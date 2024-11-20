Тюменка отсудила у любимого подрядчика властей сотни тысяч рублей за перелом плеча

Жительница Тюмени отсудила у Тюменского областного дорожно-эксплуатационного предприятия (ТОДЭП) 300 тысяч рублей за перелом плеча, полученный в результате падения на гололеде. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«В результате падения женщина получила закрытый перелом плечевой кости и была вынуждена обратиться в ОКБ №2. Суд взыскал с АО „Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие“ в пользу Татьяны 300 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.
ТОДЭП регулярно получает многомиллионные контракты на строительство в Тюменской области. Например, компания будет возводить развороты на трассе вблизи поселка Московский.
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