Коммунальщики в ЯНАО экономят на отоплении квартир

Жители Нового Уренгоя отмечают, что с новым отопительным сезоном в домах по Ленинградскому проспекту подают недостаточно тепла. Они сообщают в соцсетях, что в квартирах домов №8А и №10Б сохраняется холод.
«Подскажите пожалуйста, Ленинградский, 8А — еле греют батареи, дома прохладно. Почему в этом году такая ситуация», — спросила жительница Нового Уренгоя в городском telegram-чате «НУР-чат». — «Ленинградский, 10Б такая же ситуация», — сообщила Юлия Гудько.
Жительница Нового Уренгоя Лариса рассказала, что несколько раз оставляла заявку в УЖС. «Вечером добавляют отопление, к утру уже теплые батареи», — написала она в том же чате. Пользователи также отмечают, что управляющая компания, курирующая данные адреса, поменялась.
Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Нового Уренгоя. «По информации „УТГ-1“, котельные работают в штатном режиме, аварийных ситуаций не было. Информация о проблемах с отоплением в этих квартирах передана в управляющие компании, граждане также могут оставить заявку в диспетчерской», — ответил представитель мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги (ЯНАО) замерзают жители одного из многоквартирников. В соцсетях они указали, что батареи очень плохо греют и такая проблема у всех жильцов в подъезде.
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