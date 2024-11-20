20 ноября 2024

Коммунальщики в ЯНАО экономят на отоплении квартир

Жители Нового Уренгоя пожаловались на холодные квартиры
© Служба новостей «URA.RU»
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Квартиры Нового Уренгоя плохо отапливаются
Квартиры Нового Уренгоя плохо отапливаются Фото:

Жители Нового Уренгоя отмечают, что с новым отопительным сезоном в домах по Ленинградскому проспекту подают недостаточно тепла. Они сообщают в соцсетях, что в квартирах домов №8А и №10Б сохраняется холод. 

«Подскажите пожалуйста, Ленинградский, 8А — еле греют батареи, дома прохладно. Почему в этом году такая ситуация», — спросила жительница Нового Уренгоя в городском telegram-чате «НУР-чат». — «Ленинградский, 10Б такая же ситуация», — сообщила Юлия Гудько.

Жительница Нового Уренгоя Лариса рассказала, что несколько раз оставляла заявку в УЖС. «Вечером добавляют отопление, к утру уже теплые батареи», — написала она в том же чате. Пользователи также отмечают, что управляющая компания, курирующая данные адреса, поменялась.

Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Нового Уренгоя. «По информации „УТГ-1“, котельные работают в штатном режиме, аварийных ситуаций не было. Информация о проблемах с отоплением в этих квартирах передана в управляющие компании, граждане также могут оставить заявку в диспетчерской», — ответил представитель мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги (ЯНАО) замерзают жители одного из многоквартирников. В соцсетях они указали, что батареи очень плохо греют и такая проблема у всех жильцов в подъезде.

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Жители Нового Уренгоя отмечают, что с новым отопительным сезоном в домах по Ленинградскому проспекту подают недостаточно тепла. Они сообщают в соцсетях, что в квартирах домов №8А и №10Б сохраняется холод.  «Подскажите пожалуйста, Ленинградский, 8А — еле греют батареи, дома прохладно. Почему в этом году такая ситуация», — спросила жительница Нового Уренгоя в городском telegram-чате «НУР-чат». — «Ленинградский, 10Б такая же ситуация», — сообщила Юлия Гудько. Жительница Нового Уренгоя Лариса рассказала, что несколько раз оставляла заявку в УЖС. «Вечером добавляют отопление, к утру уже теплые батареи», — написала она в том же чате. Пользователи также отмечают, что управляющая компания, курирующая данные адреса, поменялась. Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Нового Уренгоя. «По информации „УТГ-1“, котельные работают в штатном режиме, аварийных ситуаций не было. Информация о проблемах с отоплением в этих квартирах передана в управляющие компании, граждане также могут оставить заявку в диспетчерской», — ответил представитель мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги (ЯНАО) замерзают жители одного из многоквартирников. В соцсетях они указали, что батареи очень плохо греют и такая проблема у всех жильцов в подъезде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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