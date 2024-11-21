В Кургане временно изменятся маршруты шести автобусов

В связи с аварийными ремонтными работами на улице Фарафонова в Кургане, начиная с 22 ноября, маршруты общественного транспорта будут временно изменены. Об этом сообщает МКУ «Транспортное управление».
Изменения коснутся нескольких автобусных маршрутов, в том числе № 36, 71, 73, 77, 93 и 316, которые будут следовать по альтернативным маршрутам в обоих направлениях. «Движение автобусов будет осуществляться по улице Мостостроителей в прямом и обратном направлении, с исключением из пути следования улиц Фарафонова, Т. Мальцева, Алексеева», — отмечается в информации от МКУ «Транспортное управление». Также будут временно изменены точки посадки и высадки пассажиров на некоторых участках.
Кроме того, посадка и высадка пассажиров на автобусах маршрутов №№ 51, 55, 94, 97, 316 в направлении проспекта Голикова будет временно осуществляться на улице Т. Мальцева. Обслуживание остановочного пункта «Поликлиника №1» приостановлено на период ремонтных работ. Пассажиры могут получить актуальную информацию о временных изменениях в расписании и маршрутах на сайте транспортного управления или через информационные табло на остановках.
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