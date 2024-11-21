Хоккеисты «Зауралья» уступили в принципиальном матче тюменскому «Рубину»

ХК «Зауралье» из Кургана уступил в дерби тюменскому «Рубину» со счетом 3:1
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Удачным для курганцев выдалось только начало игры
Удачным для курганцев выдалось только начало игры Фото:
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Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана уступил тюменскому «Рубину» со счетом 3:1 в напряженном матче, несмотря на удачное начало игры. Курганцы вышли вперед на второй минуте благодаря голу Андрея Ерофеева, но тюменцы смогли переломить ход встречи и одержать победу. Об итогах матча сообщает пресс-служба ХК «Зауралье».

«Очень сильно сыграл соперник, и мы не сдюжили — уступаем в дерби тюменскому „Рубину“. Но не отчаиваемся, делаем выводы и идем дальше», — сообщает в соцсетях пресс-служба ХК «Зауралье».

Дополнительное напряжение в матч добавляли не только спортивные, но и личные противостояния между тренерами и игроками обеих команд. Многие из них ранее выступали за оппонента, что делало дерби особенно принципиальным. К тому же, «Зауралье» подходило к игре после длительной паузы, что повлияло на их игровой тонус в сравнении с «Рубином», который находился в отличной форме после крупной победы в предыдущем матче.

Ранее URA.RU сообщало о пополнении в рядах ХК «Зауралье». Играть за курганскую команду приехал 22-летний нападающий из Татарстана Александр Агапов

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Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана уступил тюменскому «Рубину» со счетом 3:1 в напряженном матче, несмотря на удачное начало игры. Курганцы вышли вперед на второй минуте благодаря голу Андрея Ерофеева, но тюменцы смогли переломить ход встречи и одержать победу. Об итогах матча сообщает пресс-служба ХК «Зауралье». «Очень сильно сыграл соперник, и мы не сдюжили — уступаем в дерби тюменскому „Рубину“. Но не отчаиваемся, делаем выводы и идем дальше», — сообщает в соцсетях пресс-служба ХК «Зауралье». Дополнительное напряжение в матч добавляли не только спортивные, но и личные противостояния между тренерами и игроками обеих команд. Многие из них ранее выступали за оппонента, что делало дерби особенно принципиальным. К тому же, «Зауралье» подходило к игре после длительной паузы, что повлияло на их игровой тонус в сравнении с «Рубином», который находился в отличной форме после крупной победы в предыдущем матче. Ранее URA.RU сообщало о пополнении в рядах ХК «Зауралье». Играть за курганскую команду приехал 22-летний нападающий из Татарстана Александр Агапов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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