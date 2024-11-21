21 ноября 2024

Хозяин затопленного в реке ЯНАО судна согласился поднять его только через суд

Прокуратура обязала ямальца поднять затопленное в протоке Малая Юмба судно
© Служба новостей «URA.RU»
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Затопленное судно достанут из реки (фото из архива)
Затопленное судно достанут из реки (фото из архива) Фото:

Прокуратура нашла хозяина затопленного возле причала Яр-Сале судна и через суд обязала поднять его. Об этом URA.RU стало известно из сообщения окружной прокуратуры в социальных сетях.

«В ходе надзорных мероприятий выявлено затонувшее судно в границах муниципального округа Ямальский район в акватории протоки Малая Юмба. Собственник указанного имущества не принимает действенных мер к подъему затонувшего объекта. По иску прокуратуры Ямальского района суд возложил на собственника затонувшего судна обязанность по его подъему из водного объекта», — сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры ЯНАО.

По данным источника, исполнение решения суда также остается на контроле прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале возле причала села Яр-Сале прокуратура обнаружила два затопленных маломерных судна.

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Прокуратура нашла хозяина затопленного возле причала Яр-Сале судна и через суд обязала поднять его. Об этом URA.RU стало известно из сообщения окружной прокуратуры в социальных сетях. «В ходе надзорных мероприятий выявлено затонувшее судно в границах муниципального округа Ямальский район в акватории протоки Малая Юмба. Собственник указанного имущества не принимает действенных мер к подъему затонувшего объекта. По иску прокуратуры Ямальского района суд возложил на собственника затонувшего судна обязанность по его подъему из водного объекта», — сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры ЯНАО. По данным источника, исполнение решения суда также остается на контроле прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале возле причала села Яр-Сале прокуратура обнаружила два затопленных маломерных судна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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