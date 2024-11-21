Хозяин затопленного в реке ЯНАО судна согласился поднять его только через суд

Прокуратура нашла хозяина затопленного возле причала Яр-Сале судна и через суд обязала поднять его. Об этом URA.RU стало известно из сообщения окружной прокуратуры в социальных сетях.
«В ходе надзорных мероприятий выявлено затонувшее судно в границах муниципального округа Ямальский район в акватории протоки Малая Юмба. Собственник указанного имущества не принимает действенных мер к подъему затонувшего объекта. По иску прокуратуры Ямальского района суд возложил на собственника затонувшего судна обязанность по его подъему из водного объекта», — сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры ЯНАО.
По данным источника, исполнение решения суда также остается на контроле прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале возле причала села Яр-Сале прокуратура обнаружила два затопленных маломерных судна.
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