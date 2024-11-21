21 ноября 2024

Зарезал собаку и избил лопатой знакомого: тюменца отправили в колонию за пьяные выходки

Тюменца приговорили к двум годам строгого режима за убийство собаки и драку
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина убил собаку породы «овчарка»
Мужчина убил собаку породы «овчарка» Фото:

Жителя Тюменской области приговорили к двум годам колонии строгого режима за убийство собаки и нападение на двух знакомых. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.

«Инциденты произошли 14 октября 2023 года, когда осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал и ударил потерпевшего лопатой, причинив ему легкий вред здоровью. Также в тот же день он убил собаку породы „овчарка“ по кличке „Дик“, нанеся ей несколько ножевых ударов в область шеи», — сообщили в ведомстве.

Из материалов дела также следует, что на следующий день, 15 ноября мужчина избил другого своего знакомого. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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Жителя Тюменской области приговорили к двум годам колонии строгого режима за убийство собаки и нападение на двух знакомых. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы. «Инциденты произошли 14 октября 2023 года, когда осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал и ударил потерпевшего лопатой, причинив ему легкий вред здоровью. Также в тот же день он убил собаку породы „овчарка“ по кличке „Дик“, нанеся ей несколько ножевых ударов в область шеи», — сообщили в ведомстве. Из материалов дела также следует, что на следующий день, 15 ноября мужчина избил другого своего знакомого. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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