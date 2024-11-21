В Тюмени столкнулись два автобуса

В аварии пострадали четыре человека
В Тюмени столкнулись два пассажирских автобуса. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. По предварительным данным, один из водителей проехал на красный свет.
«Четыре человека пострадали 21 ноября в ДТП с участием двух автобусов на перекрестке улиц Б. Щербины и Таллинской. Здесь столкнулись автобус „ГАЗ“ маршрута №57д и автобус „Ютонг“, ехавший по маршруту 51», — сообщили в ведомстве.
Ранения подучили пассажиры автобуса №57: мужчина и три женщины. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются.
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