21 ноября 2024

В Тюмени столкнулись два автобуса

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии пострадали четыре человека
В аварии пострадали четыре человека Фото:

В Тюмени столкнулись два пассажирских автобуса. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. По предварительным данным, один из водителей проехал на красный свет.

«Четыре человека пострадали 21 ноября в ДТП с участием двух автобусов на перекрестке улиц Б. Щербины и Таллинской. Здесь столкнулись автобус „ГАЗ“ маршрута №57д и автобус „Ютонг“, ехавший по маршруту 51», — сообщили в ведомстве.

Ранения подучили пассажиры автобуса №57: мужчина и три женщины. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются.

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В Тюмени столкнулись два пассажирских автобуса. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. По предварительным данным, один из водителей проехал на красный свет. «Четыре человека пострадали 21 ноября в ДТП с участием двух автобусов на перекрестке улиц Б. Щербины и Таллинской. Здесь столкнулись автобус „ГАЗ“ маршрута №57д и автобус „Ютонг“, ехавший по маршруту 51», — сообщили в ведомстве. Ранения подучили пассажиры автобуса №57: мужчина и три женщины. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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