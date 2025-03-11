11 марта 2025

Новый тренд — монастыринг: что это и куда за ним обратиться в Курганской области

В Курганской области монастыри принимают молодежь в трудники
© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области монастыри принимают в «трудники»
В Курганской области монастыри принимают в «трудники» Фото:

Среди российской молодежи набирает популярность новый тренд — монастыринг, который можно попробовать и в Курганской области. Зуммеры отправляются на несколько дней или недель в монастыри, чтобы временно пожить там, выполняя простую физическую работу и участвуя в молитвах. Для молодых людей это способ отвлечься от городской суеты, переосмыслить жизненные приоритеты и обрести внутреннюю гармонию. Такая практика доступна и взрослым. URA.RU подготовило информацию о монастыринге как тренде, а также, куда за такой практикой обращаться в Курганской области.

Что такое монастыринг и почему он популярен?

Монастыринг — это временное проживание в монастыре с выполнением послушаний (простых работ). Молодежь выбирает этот формат отдыха, чтобы отдохнуть от информационного шума, социальных сетей и постоянного стресса. В монастырях они получают возможность погрузиться в духовную атмосферу, ощутить покой и осмыслить свою жизнь. Кроме того, это отличная возможность познакомиться с историей и традициями православия.

Кому подойдет монастыринг?

Монастыринг идеально подойдет тем, кто устал от ежедневного стресса, хочет сделать паузу в жизни и переосмыслить свои приоритеты. Это возможность побыть наедине с собой, приобщиться к духовным традициям и обрести внутренний покой. Независимо от ваших религиозных взглядов, такой опыт станет полезным и интересным, поможет взглянуть на жизнь с новой стороны.

Где попробовать монастыринг в Курганской области?

В Курганской области несколько монастырей предлагают гостям бесплатное проживание и трапезу в обмен на помощь в хозяйстве и участие в общей молитве. Мы собрали для вас информацию о самых популярных местах, где можно попробовать монастыринг.

Боровский женский монастырь Похвалы Пресвятой Богородицы

Женский монастырь приглашает всех желающих «помолиться и потрудиться во славу Божию». Паломникам предоставляют бесплатное проживание и питание. О своем визите необходимо заранее предупредить по телефону, чтобы сестры могли подготовиться к вашему приезду. Адрес: село Боровское, ул. Исетская, 26.

Далматовский Успенский мужской монастырь

Один из старейших монастырей Урала приглашает мужчин для помощи в хозяйственных и ремонтных работах. Особенно здесь нужны рабочие руки весной, когда начинаются огородные работы, а также круглый год нужны мастера строительных специальностей: каменщики, штукатуры, отделочники, сварщики и столяры. Проживание и трапеза бесплатны. По приезде необходимо взять благословение у наместника монастыря игумена Варнавы. С собой следует взять паспорт, медицинский полис и деньги на обратную дорогу. Адрес: город Далматово, ул. Советская, 194.

Казанский Чимеевский мужской монастырь

Этот монастырь знаменит своей чудотворной Казанской иконой Божией Матери. Здесь можно не только поработать и помолиться, но и посетить святой источник. Паломники могут остановиться бесплатно, но желательно предварительно уточнить условия и возможности размещения. Адрес: деревня Чимеево, ул. Казанская, 1.

Свято-Введенский женский монастырь

Женская обитель приглашает девушек и женщин на послушание. Здесь можно помочь сестрам в повседневных делах, посетить богослужения и почувствовать атмосферу настоящего монастырского уединения. Условия пребывания также лучше уточнить заранее по телефону. Адрес: село Верхняя Теча, ул. Шумилова, 3.

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Среди российской молодежи набирает популярность новый тренд — монастыринг, который можно попробовать и в Курганской области. Зуммеры отправляются на несколько дней или недель в монастыри, чтобы временно пожить там, выполняя простую физическую работу и участвуя в молитвах. Для молодых людей это способ отвлечься от городской суеты, переосмыслить жизненные приоритеты и обрести внутреннюю гармонию. Такая практика доступна и взрослым. URA.RU подготовило информацию о монастыринге как тренде, а также, куда за такой практикой обращаться в Курганской области. Что такое монастыринг и почему он популярен? Монастыринг — это временное проживание в монастыре с выполнением послушаний (простых работ). Молодежь выбирает этот формат отдыха, чтобы отдохнуть от информационного шума, социальных сетей и постоянного стресса. В монастырях они получают возможность погрузиться в духовную атмосферу, ощутить покой и осмыслить свою жизнь. Кроме того, это отличная возможность познакомиться с историей и традициями православия. Кому подойдет монастыринг? Монастыринг идеально подойдет тем, кто устал от ежедневного стресса, хочет сделать паузу в жизни и переосмыслить свои приоритеты. Это возможность побыть наедине с собой, приобщиться к духовным традициям и обрести внутренний покой. Независимо от ваших религиозных взглядов, такой опыт станет полезным и интересным, поможет взглянуть на жизнь с новой стороны. Где попробовать монастыринг в Курганской области? В Курганской области несколько монастырей предлагают гостям бесплатное проживание и трапезу в обмен на помощь в хозяйстве и участие в общей молитве. Мы собрали для вас информацию о самых популярных местах, где можно попробовать монастыринг. Боровский женский монастырь Похвалы Пресвятой Богородицы Женский монастырь приглашает всех желающих «помолиться и потрудиться во славу Божию». Паломникам предоставляют бесплатное проживание и питание. О своем визите необходимо заранее предупредить по телефону, чтобы сестры могли подготовиться к вашему приезду. Адрес: село Боровское, ул. Исетская, 26. Далматовский Успенский мужской монастырь Один из старейших монастырей Урала приглашает мужчин для помощи в хозяйственных и ремонтных работах. Особенно здесь нужны рабочие руки весной, когда начинаются огородные работы, а также круглый год нужны мастера строительных специальностей: каменщики, штукатуры, отделочники, сварщики и столяры. Проживание и трапеза бесплатны. По приезде необходимо взять благословение у наместника монастыря игумена Варнавы. С собой следует взять паспорт, медицинский полис и деньги на обратную дорогу. Адрес: город Далматово, ул. Советская, 194. Казанский Чимеевский мужской монастырь Этот монастырь знаменит своей чудотворной Казанской иконой Божией Матери. Здесь можно не только поработать и помолиться, но и посетить святой источник. Паломники могут остановиться бесплатно, но желательно предварительно уточнить условия и возможности размещения. Адрес: деревня Чимеево, ул. Казанская, 1. Свято-Введенский женский монастырь Женская обитель приглашает девушек и женщин на послушание. Здесь можно помочь сестрам в повседневных делах, посетить богослужения и почувствовать атмосферу настоящего монастырского уединения. Условия пребывания также лучше уточнить заранее по телефону. Адрес: село Верхняя Теча, ул. Шумилова, 3.
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