Пугачева раскрыла свой секрет красоты

Пугачева: после 50 лет на лице не внешность, а сущность
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Пугачева заявила, что после 50 у людей на лице их сущность
Пугачева заявила, что после 50 у людей на лице их сущность Фото:

Певица Алла Пугачева заявила, что ее красота состоит не во внешности, а в сущности. Об этом певица заявила на фестивале «Рандеву» в разговоре с латвийским журналистом.

«Дело не в возрасте, а дело в том, что после 50 и у женщин, и у мужчин на лице не внешность, а сущность», — заявила Пугачева. Ее слова приводит telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Алла Пугачева проводит лето в Юрмале, где недавно увеличила число охранников из-за опасений за свою безопасность после своих публичных высказываний. Ранее певица уехала из России и теперь живет с семьей в Израиле и на Кипре, а ее дочь Кристина Орбакайте столкнулась с запретом на концерты и въезд в Латвию.

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Певица Алла Пугачева заявила, что ее красота состоит не во внешности, а в сущности. Об этом певица заявила на фестивале «Рандеву» в разговоре с латвийским журналистом. «Дело не в возрасте, а дело в том, что после 50 и у женщин, и у мужчин на лице не внешность, а сущность», — заявила Пугачева. Ее слова приводит telegram-канал «Хуже и не скажешь». Алла Пугачева проводит лето в Юрмале, где недавно увеличила число охранников из-за опасений за свою безопасность после своих публичных высказываний. Ранее певица уехала из России и теперь живет с семьей в Израиле и на Кипре, а ее дочь Кристина Орбакайте столкнулась с запретом на концерты и въезд в Латвию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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